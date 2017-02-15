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|Жительница Волгоградской области спасла маленькую девочку
|15.02.2017 10:01
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Недалеко от остановки «ЦПКиО» женщина обратила внимание на ребёнка, бежавшего по обочине дороги.
Супруги развернулись на ближайшем перекрёстке и подъехали к испуганной девочке, чтобы спросить, почему она находится одна в такое позднее время.
Восьмилетняя девочка рассказала, что несколькими часами раньше она вместе с тётей и сёстрами приехала в цирк. После сеанса все зрители вышли в фойе, и в толпе девочка не смогла найти своих родных. Она вышла на улицу и решила, что сама доберётся до дома.
На одиноко бежавшую зимним вечером девочку по проспекту Ленина никто не обратил внимания. В итоге ребёнок пробежал почти четыре километра до ЦПКиО, пока не попался на глаза неравнодушной Наталье.
Бдительные супруги привезли юную волгоградку к её дому, расположенному в Краснооктябрьском районе на улице Кустанайская, и сообщили об инциденте в полицию.
Полицейские провели с родителями девочки профилактическую беседу, а Наталью за неравнодушное отношение и помощь ребёнку наградили грамотой и ценным подарком.
Фото: ГУ МВД РОссии по Волгоградской области
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