Жительница Волгоградской области спасла маленькую девочку



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, вечером 12 февраля Наталья ехала вместе с мужем на автомобиле по проспекту Ленина города Волгограда.

Недалеко от остановки «ЦПКиО» женщина обратила внимание на ребёнка, бежавшего по обочине дороги.

Супруги развернулись на ближайшем перекрёстке и подъехали к испуганной девочке, чтобы спросить, почему она находится одна в такое позднее время.

Восьмилетняя девочка рассказала, что несколькими часами раньше она вместе с тётей и сёстрами приехала в цирк. После сеанса все зрители вышли в фойе, и в толпе девочка не смогла найти своих родных. Она вышла на улицу и решила, что сама доберётся до дома.

На одиноко бежавшую зимним вечером девочку по проспекту Ленина никто не обратил внимания. В итоге ребёнок пробежал почти четыре километра до ЦПКиО, пока не попался на глаза неравнодушной Наталье.

Бдительные супруги привезли юную волгоградку к её дому, расположенному в Краснооктябрьском районе на улице Кустанайская, и сообщили об инциденте в полицию.

Полицейские провели с родителями девочки профилактическую беседу, а Наталью за неравнодушное отношение и помощь ребёнку наградили грамотой и ценным подарком.



Лилия Финько

Фото: ГУ МВД РОссии по Волгоградской области