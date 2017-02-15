В России экстренно сел самолет из Лондона

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines Airbus, летевший из Лондона в Шанхай, совершил аварийную посадку в аэропорту «Емельяново» под Красноярском.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, аэробус A-330-200 рейса CES 552 совершил посадку сегодня в 11 часов утра (в 7 утра по московскому времени).

Причиной посадки стала техническая неисправность в двигателе самолета. На борту рейса находилось около 200 человек.

На данный момент самолет осматривают красноярские техники. Все пассажиры и члены экипажа размещены в трансфертной зоне.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress