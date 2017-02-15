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|В России экстренно сел самолет из Лондона
|15.02.2017 11:13
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Самолет авиакомпании China Eastern Airlines Airbus, летевший из Лондона в Шанхай, совершил аварийную посадку в аэропорту «Емельяново» под Красноярском.
Как сообщается на официальном сайте аэропорта, аэробус A-330-200 рейса CES 552 совершил посадку сегодня в 11 часов утра (в 7 утра по московскому времени).
Причиной посадки стала техническая неисправность в двигателе самолета. На борту рейса находилось около 200 человек.
На данный момент самолет осматривают красноярские техники. Все пассажиры и члены экипажа размещены в трансфертной зоне.
Юлия Соболева
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