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В России экстренно сел самолет из Лондона Печать
15.02.2017 11:13

В России экстренно сел самолет из Лондона

В аэропорту Красноярска по техническим причинам приземлился авиалайнер, следовавший по маршруту «Лондон – Шанхай».

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines Airbus, летевший из Лондона в Шанхай, совершил аварийную посадку в аэропорту «Емельяново» под Красноярском.

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, аэробус A-330-200 рейса CES 552 совершил посадку сегодня в 11 часов утра (в 7 утра по московскому времени).

Причиной посадки стала техническая неисправность в двигателе самолета. На борту рейса находилось около 200 человек.

На данный момент самолет осматривают красноярские техники. Все пассажиры и члены экипажа размещены в трансфертной зоне.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

В России экстренно сел самолет из Лондона

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