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|Мальчик притворился спящим при виде делегации чиновников
|15.02.2017 14:10
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Так, на днях Володин посетил Татарстан. В ходе осмотра исторических объектов столицы высокопоставленные лица зашли на детскую площадку.
Пока чиновники оживлённо обсуждали насущные проблемы республики, один из мальчиков, видимо испугавшись возможного пристального внимания к своей персоне со стороны многочисленных людей, лёг на снег и притворился спящим.
К слову, его друг не растерялся и подошёл к одному из делегатов, чтобы поинтересоваться визитом чиновников.
Очевидцы курьёза моментально распространили по социальным сетям фотографию мальчика в сугробе на фоне делегации.
Некоторые пользователи возмутились тем, что никто из присутствующих не предпринял никаких попыток подойти к пареньку и поинтересоваться, всё ли с ним в порядке.
- А вдруг ему стало плохо? Так бы и остался лежать, пока чиновники не ушли восвояси? - спросила Алина М.
Впрочем, многие юзеры отнеслись к произошедшему с юмором.
- Лайфхак (совет, маленькая хитрость — прим. ред. ) от мальчика, как надо действовать в любой непонятной ситуации, - отметил Антон Н.
- Вообще то у нас, у татар, есть такая веселая традиция притворяться спящими. Так мы больше слышим и узнаём от других. А потом идём делать свои татарские делишки, так что никто ничего не заподозрит. Вобщем, остерегайтесь спящих татар! А лучше поводите по губам хитрюге медовым чакчаком или балешом с изюмом. Никакой татарин не сможет устоять против вкуснейшего горячего балеша! И сразу же выдаст себя, - пошутил Павел А.
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