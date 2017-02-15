Мальчик притворился спящим при виде делегации чиновников



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин продолжил свою рабочую поездку по регионам страны.

Так, на днях Володин посетил Татарстан. В ходе осмотра исторических объектов столицы высокопоставленные лица зашли на детскую площадку.

Пока чиновники оживлённо обсуждали насущные проблемы республики, один из мальчиков, видимо испугавшись возможного пристального внимания к своей персоне со стороны многочисленных людей, лёг на снег и притворился спящим.

К слову, его друг не растерялся и подошёл к одному из делегатов, чтобы поинтересоваться визитом чиновников.

Очевидцы курьёза моментально распространили по социальным сетям фотографию мальчика в сугробе на фоне делегации.

Некоторые пользователи возмутились тем, что никто из присутствующих не предпринял никаких попыток подойти к пареньку и поинтересоваться, всё ли с ним в порядке.

- А вдруг ему стало плохо? Так бы и остался лежать, пока чиновники не ушли восвояси? - спросила Алина М.

Впрочем, многие юзеры отнеслись к произошедшему с юмором.

- Лайфхак (совет, маленькая хитрость — прим. ред. ) от мальчика, как надо действовать в любой непонятной ситуации, - отметил Антон Н.

- Вообще то у нас, у татар, есть такая веселая традиция притворяться спящими. Так мы больше слышим и узнаём от других. А потом идём делать свои татарские делишки, так что никто ничего не заподозрит. Вобщем, остерегайтесь спящих татар! А лучше поводите по губам хитрюге медовым чакчаком или балешом с изюмом. Никакой татарин не сможет устоять против вкуснейшего горячего балеша! И сразу же выдаст себя, - пошутил Павел А.





Лилия Финько