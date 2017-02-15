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|Исследование QS: почему быть студентом лучше всего в Москве
|15.02.2017 14:27
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СоцИнформБюро» узнало из международного рейтинга 100 лучших городов для учащихся, который составила британская консалтинговая компания QS (Quacquarelli Symonds).
Москва заняла в этом году 39 место. При исследовании учитывались шесть критериев – популярность, финансовая доступность, рейтинг университетов города, интернациональность студентов, активность работодателей. Кроме того, в этом году аналитики QS опросили более 18 тысяч самих студентов. Учащиеся определили для Москвы 37 место из 100. По мнению экспертов, столица России к 2017 году повысила качество жизни и безопасности, тем самым улучшив показатели по популярности. Также в Москве отметили снижение неблагоприятных условий – коррупция и загрязнение окружающей среды.
Что касается активности работодателей, то Москва по этому критерию занимает 21 место. А по интернациональности студенческого состава – лишь 64 место.
Помимо столицы, в топ-100 из российских городов попали еще Санкт-Петербург (на 78-ом месте), Томск (на 91-ом месте), Новосибирск (на 93-ем месте). Москва же по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге на четыре позиции. Десятку лидеров составили города: Монреаль, Париж, Лондон, Сеул, Мельбурн, Берлин, Токио, Бостон, Мюнхен и Ванкувер.
Анастасия Красновская, Москва
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