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Исследование QS: почему быть студентом лучше всего в Москве Печать
15.02.2017 14:27

Исследование QS: почему быть студентом лучше всего в Москве

Москву признали одним из лучших российских городов для студентов. Об этом «СоцИнформБюро» узнало из международного рейтинга 100 лучших городов для учащихся, который составила британская консалтинговая компания QS (Quacquarelli Symonds).

Москва заняла в этом году 39 место. При исследовании учитывались шесть критериев – популярность, финансовая доступность, рейтинг университетов города, интернациональность студентов, активность работодателей. Кроме того, в этом году аналитики QS опросили более 18 тысяч самих студентов. Учащиеся определили для Москвы 37 место из 100. По мнению экспертов, столица России к 2017 году повысила качество жизни и безопасности, тем самым улучшив показатели по популярности. Также в Москве отметили снижение неблагоприятных условий – коррупция и загрязнение окружающей среды.

Что касается активности работодателей, то Москва по этому критерию занимает 21 место. А по интернациональности студенческого состава – лишь 64 место.

Помимо столицы, в топ-100 из российских городов попали еще Санкт-Петербург (на 78-ом месте), Томск (на 91-ом месте), Новосибирск (на 93-ем месте). Москва же по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге на четыре позиции. Десятку лидеров составили города: Монреаль, Париж, Лондон, Сеул, Мельбурн, Берлин, Токио, Бостон, Мюнхен и Ванкувер.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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