В Волгоград прибыли иконы и мощи великих святых



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», под молитвенное служение во главе настоятеля собора, протоиерея Вячеслава Жебелева иконы и мощи были установлены на главное место в храме.

Протоиерей Вячеслав Жебелев рассказал, что реликвии несут в себе божественную благодать, поэтому все православные горожане имеют возможность приобщиться к святыням.

– Трёхсвятители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст особенно послужили Богу. Они являются вселенскими учителями, очищавшими православную мысль и православное восприятие веры христовой. Мы будем молиться, чтобы они и в наше сложное время вразумили нас, помогли нам, укрепили нас, умолили Бога, чтобы он проявил к нам сугубое милосердие, - отметил священник. - Святая блаженная Матрона особо близка нам, особо почитаема нами. И по времени жила недалеко от нас. К ней обращаем молитвы, чтобы она была нашей заступницей, предстательницей перед Богом за всякую христианскую душу, скорбящую и озлобленную, милости Божьей и помощи требующей.

Молитвенное поклонение святыням будет доступно с 7 до 19 часов до 4 марта.



Аля Кукеева

Фото: Казанский кафедральный собор