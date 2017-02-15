У жителей Волгоградской области изымают боеприпасы

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Тракторозаводском районе полицейские возле подъезда по месту жительства задержали неработающего ранее судимого 42-летнего гражданина. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты патроны калибра 5,6-мм. Боеприпасы предназначаются они для стрельбы из гражданского нарезного охотничьего огнестрельного оружия: Винтовки ТОЗ-8м, карабины ТОЗ-11, ТОЗ-16 и другие.

Точно такие же патроны калибра 5,6 мм, предназначенные для гражданского нарезного оружия, были изъяты и у жителя Новониколаевского района. Мужчина прятал их в ящике с инструментами.

Специалистами экспертно-криминалистического Центра регионального управления полиции было проведено исследование, которое установило, что все изъятое относится к категории боеприпасов, изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 222 УК РФ "Незаконный оборот боеприпасов". Закон предусматривает за подобное деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В региональном МВД отметили, что от уголовной ответственности освобождаются те граждане, которые добровольно сдали незаконно хранящиеся боеприпасы и огнестрельное оружие.

Надира Коннова

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