Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|У жителей Волгоградской области изымают боеприпасы
|15.02.2017 15:35
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Тракторозаводском районе полицейские возле подъезда по месту жительства задержали неработающего ранее судимого 42-летнего гражданина. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты патроны калибра 5,6-мм. Боеприпасы предназначаются они для стрельбы из гражданского нарезного охотничьего огнестрельного оружия: Винтовки ТОЗ-8м, карабины ТОЗ-11, ТОЗ-16 и другие.
Точно такие же патроны калибра 5,6 мм, предназначенные для гражданского нарезного оружия, были изъяты и у жителя Новониколаевского района. Мужчина прятал их в ящике с инструментами.
Специалистами экспертно-криминалистического Центра регионального управления полиции было проведено исследование, которое установило, что все изъятое относится к категории боеприпасов, изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.
По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 222 УК РФ "Незаконный оборот боеприпасов". Закон предусматривает за подобное деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
В региональном МВД отметили, что от уголовной ответственности освобождаются те граждане, которые добровольно сдали незаконно хранящиеся боеприпасы и огнестрельное оружие.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:35
У жителей Волгоградской области изымают боеприпасы
-
15:07
В Волгоград прибыли иконы и мощи великих святых
-
15:02
Получившая шесть ножевых ранений женщина сама добежала до больницы
-
14:27
Исследование QS: почему быть студентом лучше всего в Москве
-
14:10
Мальчик притворился спящим при виде делегации чиновников
-
12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев
-
12:11
Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките
-
12:00
Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой
-
11:46
Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль
-
11:13
В России экстренно сел самолет из Лондона
-
10:45
Под Волгоградом иномарка влетела под фуру: двое погибших
-
10:01
Жительница Волгоградской области спасла маленькую девочку
-
09:52
Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь
-
04:53
Боевая ничья и крупная победа в Крымске
Самое читаемое
-
15:02
Получившая шесть ножевых ранений женщина сама добежала до больницы
-
12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев
-
12:11
Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките
-
12:00
Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой
-
11:46
Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль
-
10:45
Под Волгоградом иномарка влетела под фуру: двое погибших
-
09:52
Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь
Последние комментарии
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-