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|Первую партию билетов на "Евровидение-2017" раскупили за 40 минут
|15.02.2017 16:22
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в первую партию входило около 1,9 тысяч билетов. В основном билеты были раскуплены гражданами Евросоюза.
Предполагается, что волн продаж будет не менее трех. Накануне также можно было приобрести билеты на финальную репетицию "Евровидения". Стоит отметить, что к настоящему моменту организаторы продали уже около 2,6 тысяч билетов.
Напомним, полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая 2017 года, финал состоится 13 мая.
Надира Коннова
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