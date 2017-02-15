Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в первую партию входило около 1,9 тысяч билетов. В основном билеты были раскуплены гражданами Евросоюза.

Предполагается, что волн продаж будет не менее трех. Накануне также можно было приобрести билеты на финальную репетицию "Евровидения". Стоит отметить, что к настоящему моменту организаторы продали уже около 2,6 тысяч билетов.

Напомним, полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая 2017 года, финал состоится 13 мая.

Надира Коннова

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