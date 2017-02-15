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Первую партию билетов на "Евровидение-2017" раскупили за 40 минут Печать
15.02.2017 16:22

Первую партию билетов на

Первая партия билетов на шоу "Евровидение-2017" во вторник, 14 февраля, была раскуплена всего лишь за 40 минут.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в первую партию входило около 1,9 тысяч билетов. В основном билеты были раскуплены гражданами Евросоюза.

Предполагается, что волн продаж будет не менее трех. Накануне также можно было приобрести билеты на финальную репетицию "Евровидения". Стоит отметить, что к настоящему моменту организаторы продали уже около 2,6 тысяч билетов.

Напомним, полуфиналы "Евровидения" пройдут 9 и 11 мая 2017 года, финал состоится 13 мая.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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