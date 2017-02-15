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Мосгордума поддержала ограничение курения вейпов Печать
15.02.2017 16:16

Мосгордума поддержала ограничение курения вейпов

Сегодня депутаты Мосгордумы приняли законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака».


Теперь инициатива перейдёт на рассмотрение к депутатам нижней палаты парламента РФ.

Если Госдума примет проект, то на продажу электронных средств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним россиянам будет наложен запрет. Помимо этого, вейперам и любителям кальянов запретят использовать устройства в общественных местах. Ограничение затронет и рекламу электронных испарителей.

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова объяснила, что поправки к закону позволят улучшить здоровье населения.

«Сейчас по стране порядка 2,5 тыс. точек по продаже подобных устройств и смесей для испарения, огромное количество вейп-баров, — заявила Людмила Васильевна, - Парение и курение кальяна— это пропаганда табака».

Следует отметить, что споры по поводу чрезмерной популяризации вейпов возникали и раньше. В частности, поднимался вопрос о безвредности используемых для парокурения химические веществ и продаже устройств несовершеннолетним, которых особенно сильно захватила мода на вейпы.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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