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|Мосгордума поддержала ограничение курения вейпов
|15.02.2017 16:16
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Если Госдума примет проект, то на продажу электронных средств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним россиянам будет наложен запрет. Помимо этого, вейперам и любителям кальянов запретят использовать устройства в общественных местах. Ограничение затронет и рекламу электронных испарителей.
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова объяснила, что поправки к закону позволят улучшить здоровье населения.
«Сейчас по стране порядка 2,5 тыс. точек по продаже подобных устройств и смесей для испарения, огромное количество вейп-баров, — заявила Людмила Васильевна, - Парение и курение кальяна— это пропаганда табака».
Следует отметить, что споры по поводу чрезмерной популяризации вейпов возникали и раньше. В частности, поднимался вопрос о безвредности используемых для парокурения химические веществ и продаже устройств несовершеннолетним, которых особенно сильно захватила мода на вейпы.
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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