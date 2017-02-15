В 2017 году ЕГЭ и ГИА претерпят изменения



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-центре Рособрнадзора, в этом году в Едином государственном экзамене исключат тестовую часть. Поправки не коснутся лишь дисциплин по иностранным языкам.

Также будет расширена практика участия студентов вузов в качестве общественных наблюдателей. Впрочем, возможность стать общественным наблюдателем есть у многих россиян. Достаточно пройти соответствующее обучение. Такая практика будет особенно полезна родителям будущих выпускников, которые смогут увидеть всю систему наблюдения за экзаменом изнутри.

«Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы останутся на уровне прошлого года», - отметил Сергей Кравцов.

Что касается девятиклассников, помимо обязательного экзамена по русскому языку и математике, им необходимо будет сдать два предмета по выбору.

По предварительным данным ведомства, в 2017 году сдавать ЕГЭ будут свыше 700 тысяч 11-классников по всей России.





Лилия Финько