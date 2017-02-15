В Общественной палате попытались обсудить культурные проблемы региона

Вчера в Общественной палате области состоялось заседание общественности с вице-губернатором, который курирует вопросы культуры, Владимиром Попковым. Как сообщает ИА «Волга-Каспий», обсуждение культурных проблем не особо задалось.

Председатель ОП Татьяна Гензе и приглашенный чиновник явно оказались не готовы к обсуждению острых проблем. В результате встреча вылилась в непродуктивный монолог.

На заседании гражданский активист Сергей Шишкин пытался узнать о судьбе здания Волгоградской областной филармонии, которая находится на проспекте Ленина.

Напомним, что это здание известно также как бывший Дом политпросвещения. Раньше в нем проводили мероприятия, занимались музыканты, но в 2010 году здание перешло в федеральную собственность. В результате там «поселился» Волгоградский областной суд.

В 2015 году зампредседателя правительства России Игорь Шувалов поддержал идею передачи строения обратно в собственность региона. Тогда губернатор Андрей Бочаров заявил, что планирует сделать из объекта современный Дом культуры. Однако здание до сих пор не перешло в собственность Волгоградской области.

На вопрос Сергея Шашкина Владимир Попков не смог ответить ничего конкретного и посоветовал обсудить данный вопрос при личной встрече. Чтобы не возникло лишних вопросов организаторы быстро перешли к другой теме.

Конечно, не обошлось на заседании и без взаимных поздравлений с успехами в работе. В ходе мероприятия председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Забеднов под аплодисменты вручил Татьяне Гензе почетную грамоту.

В продолжение встречи, организаторы решили рассказать присутствующим о постройке интерактивного музея в пойме реки Царица.

Общественникам вице-губернатор Владимир Попков сразу пояснил, что музей «Моя Россия» строится на деньги «Газпрома». Подобные объекты возводятся и в других городах страны, а здание главного музея находится в Москве.

Чиновник поведал слушателям, что здание станет центром патриотического воспитания, в котором с помощью современных технологий будут рассказывать об истории страны.

Отметим, что в начале декабря стройка в пойме Царицы вызвала массу вопросов у местных жителей. Основным невыясненным моментом осталась странная схема финансирования указанного музея.

Финальным аккордом встречи стало обсуждение судьбы Центрального универмага на площади Павших борцов.

Данное здание было приватизировано в 90-е годы предпринимателем Валерием Кравцовым, и долгое время ЦУМ был занят сомнительными коммерсантами.

После прихода к власти Анатолия Бровко, здание удалось вернуть в государственную собственность. Внутри было запланировано создать Центр патриотического воспитания, но в результате ЦУМ просто законсервировали на несколько лет.

В апреле прошлого года на выездном заседании губернатор Андрей Бочаров вместе с главой города Андреем Косолаповым объявили о том, что ЦУМ должен использоваться по назначению, т.е. в качестве торговой точки. Однако до сей поры к ЦУМу почему-то так никто и не притронулся.

На заседании Общественной палаты вице-губернатор по вопросам культуры Владимир Попков заверил, что сейчас завершаются все бумажные процедуры, связанные с Универмагом. В ближайшее время судьба здания только будет решаться.

Не исключено, что заниматься зданием будут очередные инвесторы по контрактам о «государственно-частном» партнерстве.

Когда чиновники и организаторы уже стали прощаться с гостями, им напомнили про обещанное обсуждение проблемы городских библиотек.

Немного стушевавшись, Владимир Попков ответил общими фразами о том, что «ситуация сложная», «нужна оптимизация» и «администрация держит на контроле».

По итогу встречи создалось общее впечатление, что и члены Общественной палаты, и приглашенные чиновники совершенно далеки от культурных проблем региона. Все, что удалось услышать на заседании пришедшим общественникам, - это общие стандартные фразы без какой-либо конкретики.

Видимо не зря в начале января на пресс-конференции в Москве секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов поднял вопрос неэффективности работы региональных отделений и пообещал лично проконтролировать работу волгоградской Общественной палаты.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»