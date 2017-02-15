Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|В Общественной палате попытались обсудить культурные проблемы региона
|15.02.2017 17:29
|
Вчера в Общественной палате области состоялось заседание общественности с вице-губернатором, который курирует вопросы культуры, Владимиром Попковым. Как сообщает ИА «Волга-Каспий», обсуждение культурных проблем не особо задалось.
Председатель ОП Татьяна Гензе и приглашенный чиновник явно оказались не готовы к обсуждению острых проблем. В результате встреча вылилась в непродуктивный монолог.
На заседании гражданский активист Сергей Шишкин пытался узнать о судьбе здания Волгоградской областной филармонии, которая находится на проспекте Ленина.
Напомним, что это здание известно также как бывший Дом политпросвещения. Раньше в нем проводили мероприятия, занимались музыканты, но в 2010 году здание перешло в федеральную собственность. В результате там «поселился» Волгоградский областной суд.
В 2015 году зампредседателя правительства России Игорь Шувалов поддержал идею передачи строения обратно в собственность региона. Тогда губернатор Андрей Бочаров заявил, что планирует сделать из объекта современный Дом культуры. Однако здание до сих пор не перешло в собственность Волгоградской области.
На вопрос Сергея Шашкина Владимир Попков не смог ответить ничего конкретного и посоветовал обсудить данный вопрос при личной встрече. Чтобы не возникло лишних вопросов организаторы быстро перешли к другой теме.
Конечно, не обошлось на заседании и без взаимных поздравлений с успехами в работе. В ходе мероприятия председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Забеднов под аплодисменты вручил Татьяне Гензе почетную грамоту.
В продолжение встречи, организаторы решили рассказать присутствующим о постройке интерактивного музея в пойме реки Царица.
Общественникам вице-губернатор Владимир Попков сразу пояснил, что музей «Моя Россия» строится на деньги «Газпрома». Подобные объекты возводятся и в других городах страны, а здание главного музея находится в Москве.
Чиновник поведал слушателям, что здание станет центром патриотического воспитания, в котором с помощью современных технологий будут рассказывать об истории страны.
Отметим, что в начале декабря стройка в пойме Царицы вызвала массу вопросов у местных жителей. Основным невыясненным моментом осталась странная схема финансирования указанного музея.
Финальным аккордом встречи стало обсуждение судьбы Центрального универмага на площади Павших борцов.
Данное здание было приватизировано в 90-е годы предпринимателем Валерием Кравцовым, и долгое время ЦУМ был занят сомнительными коммерсантами.
После прихода к власти Анатолия Бровко, здание удалось вернуть в государственную собственность. Внутри было запланировано создать Центр патриотического воспитания, но в результате ЦУМ просто законсервировали на несколько лет.
В апреле прошлого года на выездном заседании губернатор Андрей Бочаров вместе с главой города Андреем Косолаповым объявили о том, что ЦУМ должен использоваться по назначению, т.е. в качестве торговой точки. Однако до сей поры к ЦУМу почему-то так никто и не притронулся.
На заседании Общественной палаты вице-губернатор по вопросам культуры Владимир Попков заверил, что сейчас завершаются все бумажные процедуры, связанные с Универмагом. В ближайшее время судьба здания только будет решаться.
Не исключено, что заниматься зданием будут очередные инвесторы по контрактам о «государственно-частном» партнерстве.
Когда чиновники и организаторы уже стали прощаться с гостями, им напомнили про обещанное обсуждение проблемы городских библиотек.
Немного стушевавшись, Владимир Попков ответил общими фразами о том, что «ситуация сложная», «нужна оптимизация» и «администрация держит на контроле».
По итогу встречи создалось общее впечатление, что и члены Общественной палаты, и приглашенные чиновники совершенно далеки от культурных проблем региона. Все, что удалось услышать на заседании пришедшим общественникам, - это общие стандартные фразы без какой-либо конкретики.
Видимо не зря в начале января на пресс-конференции в Москве секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов поднял вопрос неэффективности работы региональных отделений и пообещал лично проконтролировать работу волгоградской Общественной палаты.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:29
В Общественной палате попытались обсудить культурные проблемы региона
-
17:28
В 2017 году ЕГЭ и ГИА претерпят изменения
-
16:22
Первую партию билетов на "Евровидение-2017" раскупили за 40 минут
-
16:16
Мосгордума поддержала ограничение курения вейпов
-
15:35
У жителей Волгоградской области изымают боеприпасы
-
15:07
В Волгоград прибыли иконы и мощи великих святых
-
15:02
Получившая шесть ножевых ранений женщина сама добежала до больницы
-
14:27
Исследование QS: почему быть студентом лучше всего в Москве
-
14:10
Мальчик притворился спящим при виде делегации чиновников
-
12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев
-
12:11
Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките
-
12:00
Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой
-
11:46
Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль
-
11:13
В России экстренно сел самолет из Лондона
Самое читаемое
-
15:02
Получившая шесть ножевых ранений женщина сама добежала до больницы
-
12:58
Воры-домушники обчищали квартиры волгоградцев
-
12:11
Волгоградский Роспотребнадзор уличили в волоките
-
12:00
Пропавшая два месяца назад волгоградка найдена мёртвой
-
11:46
Полиция Камышина ищет угнанный автомобиль
-
10:45
Под Волгоградом иномарка влетела под фуру: двое погибших
-
09:52
Волгоградка отправилась в поездку, позабыв тепло одеть свою дочь
Последние комментарии
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-