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|Волгоградцы могут поставить свою отметку на «Карте убитых дорог»
|15.02.2017 19:16
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Сегодня в региональном штабе Общероссийского народного фронта состоялось тестирование нового проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог».
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе волгоградского ОНФ, карта является интерактивной. С ее помощью каждый житель региона может рассказать о самых плохих участках дорог.
Для того, чтобы сообщить активистам о проблеме, пользователю необходимо сначала зарегистрироваться на сайте dorogi-onf.ru, затем выбрать город и отметить «убитый» участок. К отметке необходимо будет также приложить фото и небольшое описание.
В дальнейшем пользователи сайта смогут принять участие в голосовании по состоянию дорог, которым в первую очередь требуется ремонт.
- До сих пор неизвестно, по каким критериям властями выбирается та или иная дорога для проведения ремонта. Народный фронт получает много вопросов от населения – почему одна дорога ремонтируется несколько раз, а другая годами остается без внимания дорожников.
Теперь у волгоградцев есть реальная возможность заявить о тех недостатках, которые они видят на дорогах и трассах нашего региона и повлиять на ускорение процесса ремонта. Собранная информация по «убитым» дорогам, получившим наибольший рейтинг, будет направляться общественниками в органы местных администраций для внесения в план первоочередного ремонта, - заявил член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян.
Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г.
На данный момент на карте уже появилось больше десятка отметок об убитых дорогах. Больше всего волгоградцы пожаловались на состояние 3-й Продольной магистрали.
Юлия Соболева
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