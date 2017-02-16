ОАО ЕДКММ
В Волгограде появится храм Ксении Петербургской Печать
16.02.2017 10:36

В Волгограде появится храм Ксении Петербургской

Храм будет возведен в Тракторозаводском районе в микрорайоне Спартановка.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Волгоградскую епархию, в областном центре выбрано место под строительство храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

В начале января текущего года здесь состоялся молебен, на который собрались прихожане храмов Тракторозаводского района и казаки СКО "Благовещенская станица" во главе с атаманом Цодиковым С.М. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа богослужение совершили благочинный о. Олег Иващенко и настоятель строящегося храма священник Алексей Старостин, также являющийся клириком Преображенского храма.

Стоит отметить, что храм станет вторым в микрорайоне. В настоящее время проходит согласование необходимая для строительства документация.

Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба Волгоградской епархии

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru