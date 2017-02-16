В Волгограде появится храм Ксении Петербургской

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Волгоградскую епархию, в областном центре выбрано место под строительство храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской.

В начале января текущего года здесь состоялся молебен, на который собрались прихожане храмов Тракторозаводского района и казаки СКО "Благовещенская станица" во главе с атаманом Цодиковым С.М. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа богослужение совершили благочинный о. Олег Иващенко и настоятель строящегося храма священник Алексей Старостин, также являющийся клириком Преображенского храма.

Стоит отметить, что храм станет вторым в микрорайоне. В настоящее время проходит согласование необходимая для строительства документация.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба Волгоградской епархии