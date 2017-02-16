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От аэропорта Волгограда до Волжского пустят поезда Печать
16.02.2017 12:14

От аэропорта Волгограда до Волжского пустят поезда

Накануне состоялась встреча губернатора Волгоградской области с руководителем Приволжской железной дороги, а также посещение железнодорожных объектов и обсуждение их подготовки к транспортному обслуживанию гостей и волгоградцев во время ЧМ-2018.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, 14 февраля губернатор региона Андрей Бочаров провел совещание с начальником Приволжской железной дороги Сереем Альмеевым. Главной темой встречи стала модернизация объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Волгоградской области. В частности, речь шла о реконструкции детской железной дороги, а также волгоградского вокзала и строительстве путей в поселке Гумрак.

От аэропорта Волгограда до Волжского пустят поезда

"Реконструкция вокзала "Волгоград-1" будет включать замену инженерных коммуникаций, установку лифтов, адаптацию здания для маломобильных групп населения, а также реконструкцию платформ", - говорится в пресс-релизе администрации региона.

От аэропорта Волгограда до Волжского пустят поезда

К ЧМ-2018 планируется проложить 1,2 км ж/д путей от станции "Гумрак" к международному аэропорту. В настоящее время проект строительства путей находится на согласовании. В дальнейшем по данному участку планируется пустить 22 пары пригородных поездов. Кроме того, часть маршрутов будет продлена до южных районов Волгограда и Волжского.

Напомним, ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что Главгосэкспертизой России рассмотрен и одобрен проект реконструкции железнодорожного комплекса Волгоград-I.

 Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области.

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