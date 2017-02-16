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Волгоградский общественник отправил Володину изобличительное письмо Печать
16.02.2017 12:50

Волгоградский общественник отправил Володину изобличительное письмо

Общественный правозащитник Алексей Ульянов написал открытое письмо Вячеславу Володину, в котором поведал все "прелести" жизни волгоградцев.

Как стало известно "СоцИнформБюро", Алексей Ульянов в четверг, 16 февраля, написал открытое письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, который недавно посетил город-герой Волгоград, чтобы принять участие в праздновании 74-й годовщины победы в Сталинградской битве.

"Недавно Вы посетили наш город Волгоград..., однако остался серьезный осадок от вашего визита в наш город 2 февраля 2017 года. Речь идет не о Вас, речь идет о тех людях, которые, как трусы, скрыли от Вас проблемы нашего города", - такими словами начинается открытое письмо к Володину.

Как ранее сообщало информагентство, волгоградские чиновники, встретив высокопоставленного гостя, повезли его в объезд, сделав при этом большой крюк, дабы тот не узрел "флешмоб" жителей Гумрака.

"Во время визита, маршрут Вашего движения должен был пройти через поселок Гумрак, там где идет реконструкция дороги к Чемпионату Мира 2018 по футболу. На момент визита жители Гумрака вывесили плакаты с просьбой помочь им, так как реконструкция идет без их участия и грубо нарушает их права. Местное руководство изменило маршрут передвижения, повезли Вас там, где это не планировалось, чтобы не дай Бог, Вы могли увидеть те самые плакаты", - написал Ульянов.

Волгоградский общественник отправил Володину изобличительное письмо

Напомним, что жители Гумрака из-за ошибки проектировщика не могут попасть в свои дома. Вместо ровных придомовых территорий некоторые дома оказались на высоте 2 метра над уровнем новой дороги, при этом заехать на машине на такие высоты невозможно. С июля 2016 местные жители пишут письма в местные органы прокуратуры, губернатору, в профильные комитеты и ведомства, однако их проблему игнорируют.

Не обошел вниманием общественник и транспортную проблему.

Волгоградский общественник отправил Володину изобличительное письмо

"Второй проблемой на сегодняшний день является факт лоббирования интересов частной компании, которой передали в руки транспортную схему города, - отмечает Алексей Ульянов. - Компания вывела на маршрут большие автобусы, при этом более 60 предпринимателей и более 3500 человек, работающих в сфере пассажироперевозок, останутся без работы. В их адрес уже пришли уведомления о закрытии их маршрутов. Люди подают жалобы в суды, УФАС и так далее. Но ситуация абсолютно такая же, что и с п. Гумрак - полное игнорирование проблем людей со стороны всех уровней власти, в том числе и губернатора".

Написал Ульянов и о аутсорсингах в детсадах. Тема вызвала большой резонанс среди волгоградских родителей, однако, как и в вышеперечисленных случаях, снова осталась без внимания.

Волгоградский общественник отправил Володину изобличительное письмо

"Данная тема сейчас рассматривается в правоохранительных органах, есть уже ряд нарушений. Какая была необходимость отдавать частнику в руки питание детей, при этом предоставив ему бесплатно оборудование и ресурсы?", - задается вопросом общественник.

Напомним, что ранее прокуратура Волгограда вынесла протест по проблеме аутсорсинга в детских садах, выявив ряд нарушений, но городская Дума его отклонила. По данной проблеме проходили протестные акции родителей, однако они были безуспешны.

"Надеюсь, что данное письмо будет Вами прочитано, а суть проблем рассмотрена не поверхностно, а с привлечением общественности, генеральной прокуратуры и других ведомств", - резюмирует Ульянов.

Корреспонденту "СоцИнформБюро" Алексей Ульянов сообщил, что письмо было отправлено председателю Госдумы факсом сегодня, 16 февраля, около 12:20.

Надира Коннова

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