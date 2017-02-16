Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Волгоградцы оказались радушными людьми
|16.02.2017 13:25
|
Оказалось, что 88% волгоградцев всегда здороваются с соседями, а 46% респондентов знают по имени практически всех, с кем живут в пределах лестничной клетки или подъезда.
Наиболее общительными являются горожане зрелого возраста (от 35 лет), а 23% опрошенных младше 35 лет ведут замкнутый образ жизни, не интересуются соседями и не знают их имён.
74% опрошенных отметили, что им нравится их район проживания. Наиболее благоприятными районами для жизни, по словам горожан, являются Центральный, Ворошиловский и Дзержинский.
Также 87% волгоградцев заявили, что любят свой город в общих чертах, вне зависимости от района проживания. Многие из признавшихся в любви положительно отзывались о городских достопримечательностях, с которыми связаны их тёплые воспоминания.
Между тем, такие результаты исследования могут несколько противоречить данным Волгоградстата, которые говорят о том, что население Волгограда постепенно идёт на убыль. И вина заключается не только в низкой рождаемости, но и в том, что многие волгоградца покидают регион в поисках лучшей жизни.
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:25
Волгоградцы оказались радушными людьми
-
12:50
Волгоградский общественник отправил Володину изобличительное письмо
-
12:25
Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера
-
12:14
От аэропорта Волгограда до Волжского пустят поезда
-
11:31
В Волгограде задержана курьер, помогавшая обманывать пенсионеров
-
11:25
В Москве проверяют станцию метро "Новослободская" на угрозу взрыва
-
10:36
В Волгограде появится храм Ксении Петербургской
-
10:26
За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП
-
09:44
Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару
-
09:29
Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города
-
09:10
В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку
-
08:05
В Волгограде загорелся склад с бытовой химией и канцтоварами
-
05:52
Антон Шипулин первым стартует в индивидуальной гонке
-
05:11
Роман Широков сыграет за Россию на «Кубке Легенд» - 2017
Самое читаемое
-
12:25
Пьяный мужчина избил женщину-фельдшера
-
11:31
В Волгограде задержана курьер, помогавшая обманывать пенсионеров
-
11:25
В Москве проверяют станцию метро "Новослободская" на угрозу взрыва
-
10:26
За утро на одном и том же участке трассы произошло два лобовых ДТП
-
09:44
Под суд идет камышанин, который зарезал семейную пару
-
09:29
Пропавшего накануне 6-летнего ребенка нашли на другом конце города
-
09:10
В Волгограде водитель автобуса 5а сбил девушку
Последние комментарии
-
В Волгограде появится храм Ксении Петербургской
-
Может лучше завод починить? >>
-
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-