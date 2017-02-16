ОАО ЕДКММ
Волгоградцы оказались радушными людьми Печать
16.02.2017 13:25

Волгоградцы оказались радушными людьми

Исследователи Фонда «Институт экономических и социальных исследований» узнали, насколько волгоградцы являются радушными и доброжелательными.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе фонда, в январе на улицах города около 550 волгоградцев были опрошены по поводу их отношения к соседям и городу.

Оказалось, что 88% волгоградцев всегда здороваются с соседями, а 46% респондентов знают по имени практически всех, с кем живут в пределах лестничной клетки или подъезда.

Наиболее общительными являются горожане зрелого возраста (от 35 лет), а 23% опрошенных младше 35 лет ведут замкнутый образ жизни, не интересуются соседями и не знают их имён.

70% респондентов считают, что Волгоград является гостеприимным городом.

74% опрошенных отметили, что им нравится их район проживания. Наиболее благоприятными районами для жизни, по словам горожан, являются Центральный, Ворошиловский и Дзержинский.

Также 87% волгоградцев заявили, что любят свой город в общих чертах, вне зависимости от района проживания. Многие из признавшихся в любви положительно отзывались о городских достопримечательностях, с которыми связаны их тёплые воспоминания.

Между тем, такие результаты исследования могут несколько противоречить данным Волгоградстата, которые говорят о том, что население Волгограда постепенно идёт на убыль. И вина заключается не только в низкой рождаемости, но и в том, что многие волгоградца покидают регион в поисках лучшей жизни.

Так только по официальным данным в 2016 году из Волгограда уехало более 5 тысяч человек.


Лилия Финько

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru