Волгоградцы оказались радушными людьми



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе фонда, в январе на улицах города около 550 волгоградцев были опрошены по поводу их отношения к соседям и городу.

Оказалось, что 88% волгоградцев всегда здороваются с соседями, а 46% респондентов знают по имени практически всех, с кем живут в пределах лестничной клетки или подъезда.

Наиболее общительными являются горожане зрелого возраста (от 35 лет), а 23% опрошенных младше 35 лет ведут замкнутый образ жизни, не интересуются соседями и не знают их имён.



70% респондентов считают, что Волгоград является гостеприимным городом.

74% опрошенных отметили, что им нравится их район проживания. Наиболее благоприятными районами для жизни, по словам горожан, являются Центральный, Ворошиловский и Дзержинский.

Также 87% волгоградцев заявили, что любят свой город в общих чертах, вне зависимости от района проживания. Многие из признавшихся в любви положительно отзывались о городских достопримечательностях, с которыми связаны их тёплые воспоминания.

Между тем, такие результаты исследования могут несколько противоречить данным Волгоградстата, которые говорят о том, что население Волгограда постепенно идёт на убыль. И вина заключается не только в низкой рождаемости, но и в том, что многие волгоградца покидают регион в поисках лучшей жизни.



Так только по официальным данным в 2016 году из Волгограда уехало более 5 тысяч человек.



Лилия Финько