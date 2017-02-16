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|Волгоградские волонтеры ЧМ-2018 уже на низком старте
|16.02.2017 14:17
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Сегодня в пресс-центре «Россия.Вологоград» состоялась встреча журналистов с председателем комитета молодежной политики Еленой Слесаренко и руководителями волонтерских центров.
Основной темой конференции стала подготовка волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Как сообщили журналистам, на данный момент в регионе успешно функционирует Волонтерский центр ЧМ-2018 на базе ВолГУ, а также Региональный волонтерский центр.
По всей области работают около 15 рекрутинговых баз, которые набирают добровольцев для подготовки к волонтерской деятельности. Кроме этого, для всех желающих работает сайт волонтер34.рф.
В Волгограде заявку на участие в ЧМ-2018 года уже подали больше 5 тысяч человек. Прием будет завершен в июле 2017 года.
Руководитель Регионального волонтерского центра Анна Губина напомнила присутствующим, что волонтером может стать любой житель Волгограда в возрасте от 16 лет. Также одним из обязательных критериев – знание иностранного языка.
Добровольцы будут помогать организаторам с транспортной логистикой и билетной программой. Работа волонтёров будет вестись даже на допинг-контроле и встречах с высопосталвенными гостями.
- Мы задействуем все ресурсы для того, чтобы участников и болельщиков Чемпионата в Волгограде встретила самая подготовленная и гостеприимная волонтерская команда, - заявила Елена Слесаренко.
В ходе пресс-конференции представители СМИ поинтересовались, как будет осуществляться работа волонтеров из области.
Оказалось, что для добровольцев организуют специальный транспорт, который будет доставлять волонтеров к основным объектам ЧМ-2018 в Волгограде. Сейчас даже обсуждается идея о предоставлении им бесплатного проезда в общественном транспорте.
На вопрос журналиста ИА «СоцИнформБюро» о том, будут ли привлечены к волонтерству люди с ограниченными возможностями, руководитель Регионального центра Анна Губина ответила, что пока таких заявок не поступало, однако специалисты по подготовке готовы работать с каждым таким волонтёром индивидуально.
Юлия Соболева
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