В общественной палате РФ предложили окрасить метиловый спирт в яркие цвета



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ОП РФ, Хамзаев планирует внести свою идею на рассмотрение в Росспиртпром.

По мнению инициатора, необходимо использовать маркеры, которые будут отталкивать любителей спиртного от употребления метанола. Главное, выбрать оптимальный вариант.

«Усилить неприятный запах метанола пытались ещё в Советском Союзе. Однако просто закрывали нос и пили. И сегодня метанол ведь не лавандой пахнет, не шалфеем и не ромашкой. Но это не отпугивает зависимых. Усилить неприятный запах можно, это будет определенный маркер. Но, на мой взгляд, эффективнее сделать цветовые маркеры. На мой взгляд, логично маркировать технический спирт черным или красным цветом, чтобы люди понимали, что его употребление приведет к моментальному летальному исходу», — объяснил свою позицию Хамзаев.

Между тем, заместитель главного врача частного наркологического центра «Клиника Маршака», психиатр-нарколог Дмитрий Мовчан высказал сомнения по поводу целесообразности предложения Хамзаева.

- Мы выступаем за ужесточение наказания, за реализацию метилового спирта (метанола) или даже его запрет. К сожалению, ни добавление сильно пахнущих веществ, ни подкрашивание не смогут предотвратить отравления, поскольку чаще всего напитки, содержащие метанол, попадают в руки людей неразборчивых, страдающих алкогольной зависимостью. А они в момент абстиненции не смотрят на цвет и запах спиртосодержащих жидкостей, - сообщил Дмитрий Мовчан в беседе с корреспондентом ИА «СоцИнформБюро».

К слову, в России действительно нередки случаи, когда люди с алкогольной зависимостью получают тяжелые отравления или умирают от употребления не предназначенных для этого и яркоокрашенных спиртосодержащих жидкостей. В частости, граждане пьют незамерзающую жидкость для автомобилей, ополаскиватель для полости рта и дёсен и т.д.





Лилия Финько



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