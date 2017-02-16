В Общественной палате обсудили меры борьбы с детским суицидом

Сегодня в Общественной палате прошло «Нулевое чтение» законопроекта о склонении несовершеннолетних к суициду посредством сети Интернет. Рабочая группа обсудила внесение изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, чтобы оградить несовершеннолетних от склонений к самоубийству через СМИ и Интернет. Законопроект, предложенный сенатором Антоном Беляковым, дополняет ст.110 УК РФ статьей «Склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства». На заседании звучали предложения создать специальные государственные структуры, законодательно исключить анонимное ведение соцсетей, включить использование Интернета при склонении несовершеннолетних к суициду отягчающим обстоятельством. «На данный момент проблема самоубийств среди подростков обсуждается довольно однобоко. Общественные слушания положат начало комплексному решению проблемы и объединят всех ответственных за интернет-безопасность молодежи», — отметила член ОП РФ Юлия Зимова. По ее словам, Палата «станет площадкой, которая возьмет на себя контроль за ситуацией, будет работать в связке с максимальным количеством министерств, ведомств, профильных фондов и активными гражданами». На заседании, в первую очередь, шла речь о необходимости проводить комплексную работу по профилактике самоубийств. «Роскомнадзору сложно охватить все, общественность должна тоже активнее контролировать эти вопросы, в том числе сообщать ведомству об обнаружении опасных хэштэгов. Мы планируем обсудить меры профилактики детских суицидов в ОП РФ за круглым столом, куда пригласим представителей профильных министерств и ведомств. Важно сделать по-настоящему работающую горячую линию, чтобы дети, которые подверглись „зомбированию", знали, куда могут обратиться, и не боялись этого делать», — заявила член ОП Елена Сутормина. Она также отметила, что часть серверов, откуда идет провоцирующая информация, находятся не в России, и закрыть их крайне сложно. Таким образом, необходимо больше сил бросать именно не на запреты, а на профилактику и выработку у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в сети. Важным шагом в профилактике является создание таких условий, чтобы подростки и их родители знали, где получить оперативную помощь и куда сообщать информацию, направленную на склонение к самоубийству. Далее рабочая группа обсуждала необходимость привлекать к ответственности тех, кто предоставляет площадки для «групп смерти», то есть владельцев сети «ВКонтакте». Как подчеркнул исполнительный директор Лиги безопасного Интернета Денис Давыдов, например, в сети Facebook подобных групп нет. Владельцы «Вконтакте» же в случае склонения к суициду являются посредниками в совершении убийства, заявила член ОП РФ Сталина Гуревич. Кроме того, на заседании были предложены идеи ограничить не только источники возбуждения, но и призвать родителей запретить подросткам до определенного возраста (например, как в Беларуси, до 15 лет) бесконтрольно использовать соцсети, привлекать к работе общественные организации, создавать специальные центры с профессиональными экспертами, ввести в школах с первого класса уроки психологии в разных форматах. Несмотря на то, что во время заседания шли споры о том, как правильно называть совершенное деяние – склонение к самоубийству или убийство, какую именно статью дополнять, единогласно все участники высказывали мнение, что на сегодняшний день проблема детских суицидов в России стоит очень остро. И большое количество озвученных предложений свелось к тому, что для эффективных результатов нужна комплексная работа ряда ведомств. Не раз звучала мысль, что склонение к суициду происходит посредством определенной идеологии, бороться с которой нужно контридеологией. «Если мы хотим добиться результата, то нам нужна не государственная стратегия, а государственная программа. Без целевого финансирования благие намерения так и останутся благими намерениями», - заключил руководитель отдела Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Борис Положий. Анастасия Красновская, Москва

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