Потомок героя Родимцева отправился в Волгоград по льду Волги на велосипеде

Как сообщил "СоцИнформБюро" организатор велоэкспедиции Андрей Родимцев (к слову, родственник генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева), ребята будут преодолевать за раз около 50-60 км. Старт был дан 16 февраля в 07:00 от набережной Саратова.

Конечная цель "велоледоходов", как сами себя в шутку называют ребята, стена Родимцева в городе-герое Волгограде. Маршрут рассчитан на 9 дней.

В путь ребята взяли специальное сублимированное питание, благодаря которому весь запас завтраков, обедов и ужинов составит всего 10 кг. При этом рацион весьма разнообразен: щи, гороховая каша, ягоды и так далее.

- Питание будем готовить на газу, без костров. Ночевки в палатках на островах или берегу Волги. Ежедневно, где позволит связь, будет вестись онлайн-дневник экспедиции, - ранее сообщил Андрей Родимцев информагентству.

Целью проекта является привлечение внимания граждан к велосипеду, как удобному вседорожному и внедорожному средству передвижения и здорового досуга в зимний период. Кроме этого, ребята хотят раскрыть туристический потенциал Волги в зимний период.

Отметим, что еще никогда и никто не проделывал подобный путь. Тем более, никто из ранее ходивших по Волге на такие расстояния не использовал в качестве транспорта велосипед.

Надира Коннова

ФОТО: Андрей Родимцев