Волгоградские любители рыбы заражаются паразитами



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области, за 2016 год зарегистрировано 33 случая заражения описторхозом и 19 - дифиллоботриозом.

Эти заболевания являются одними из наиболее опасных и легко распространяющихся через речную рыбу.

Как правило, риск подхватить паразитов высок при употреблении вяленой, малосолёной рыбы и икры, а также при недостаточной жарке и варке рыбы. Наибольшую опасность представляет рыба, выловленная в местных реках, ериках и озёрах. Также не рекомендуется покупать рыбу у частных лиц.

Описторхоз и дифиллоботриоз поражает желудочно-кишечный тракт, появляются боли, мышечная слабость и повышенная температура. Более того, паразиты способны заражать рыбоядных животных, а они, в свою очередь, - человека.

Следует отметить, что возбудители болезни могут жить в организме до 10 лет и достигать до нескольких сотен тысяч экземпляров.

- Риск употребления населением необеззараженной рыбы, особенно в эндемичных по описторхозу и дифиллоботриозу территориях, остается высоким, - отметили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя от заражения рыбными паразитами необходимо подвергать рыбу достаточной теплой обработке, тщательно просаливать, а также не кормить сырой рыбой домашних животных.



Лилия Финько

Фото: globallookpress