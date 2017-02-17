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Волгоградские любители рыбы заражаются паразитами Печать
17.02.2017 12:43

Волгоградские любители рыбы заражаются паразитами

В Волгоградской области в 2016 году зафиксированы массовые случаи паразитарной инвазии у граждан, которые часто употребляют речную рыбу.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора по Волгоградской области, за 2016 год зарегистрировано 33 случая заражения описторхозом и 19 - дифиллоботриозом.

Эти заболевания являются одними из наиболее опасных и легко распространяющихся через речную рыбу.

Как правило, риск подхватить паразитов высок при употреблении вяленой, малосолёной рыбы и икры, а также при недостаточной жарке и варке рыбы. Наибольшую опасность представляет рыба, выловленная в местных реках, ериках и озёрах. Также не рекомендуется покупать рыбу у частных лиц.

Описторхоз и дифиллоботриоз поражает желудочно-кишечный тракт, появляются боли, мышечная слабость и повышенная температура. Более того, паразиты способны заражать рыбоядных животных, а они, в свою очередь, - человека.

Следует отметить, что возбудители болезни могут жить в организме до 10 лет и достигать до нескольких сотен тысяч экземпляров.

- Риск употребления населением необеззараженной рыбы, особенно в эндемичных по описторхозу и дифиллоботриозу территориях, остается высоким, - отметили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя от заражения рыбными паразитами необходимо подвергать рыбу достаточной теплой обработке, тщательно просаливать, а также не кормить сырой рыбой домашних животных.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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