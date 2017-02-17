Толстой в картинах: в Москве показали «Анну Каренину» 50-летней давности

При жизни А. Алексеева издание иллюстраций по роману не состоялось. Теперь, спустя 50 лет, в Государственном музее Л.Н. Толстого представили 120 акватинт – роман знаменитого русского писателя глазами художника. Эксперты отмечают уникальность этого цикла в особых полутонах офортов, которые создают эффект динамично меняющихся цветов. Художник Алексеев видел в романе Л.Н. Толстого глубокую психологическую разработку «души человеческой» и стремился передать ее в своих работах с помощью игры света и тени.

По словам организаторов, выставка в Толстовском центре – это попытка рассказать о русском художнике и мультипликаторе, умевшем удивлять своим оригинальным видением всего сущего, через 120 акватинт из каталога германского коллекционера Ирины Стежка, а также через фондовые материалы Государственного музея Л.Н. Толстого.

Александр Алексеев – художник-иллюстратор, художник-график, кинорежиссер и аниматор. Его считают прародителем компьютерной графики: он изобрел новаторский способ анимации с помощью «игольчатого экрана», таким образом создавая уникальную графику, «оживляя» ее в анимационных фильмах. «Игольчатый экран» позволял Алексееву достигать зыбкости, призрачности изображения и других различных графических и светотеневых эффектов, ранее немыслимых в анимации. Фильмы Алексеева признаны шедеврами анимационного кино: «Ночь на лысой горе» (1933), «Нос» (1963), «картинки с выставки» (1972), «Три темы» (1980).

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»