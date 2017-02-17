Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
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|В Москве осудили Осетрину
|17.02.2017 16:19
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Его соучастник, Артур Багдасарян, получил 8 лет колонии.
Следствие установило, что Осетрина и Багдасарян вымогали 1,2 миллиона долларов у жителя Подмосковья, сопровождая требование угрозами расправы.
Осенью 2015 криминальные авторитеты были задержаны.
Фото: архив СК РФ
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