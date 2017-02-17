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В Москве осудили Осетрину Печать
17.02.2017 16:19

В Москве осудили Осетрину

Столичный Никулинский суд приговорил «вора в законе» Сергея Асатряна к 9 годам заключения.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», 29-летний Сергей Асатрян, больше известный как Осетрина-младший, признан виновным в вымогательстве денег.

«Приговором суда Сергею Асатряну назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», - отметила пресс-секретарь суда Алёна Самоходкина.

Его соучастник, Артур Багдасарян, получил 8 лет колонии.

Следствие установило, что Осетрина и Багдасарян вымогали 1,2 миллиона долларов у жителя Подмосковья, сопровождая требование угрозами расправы.

Осенью 2015 криминальные авторитеты были задержаны.


Аля Кукеева

Фото: архив СК РФ

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