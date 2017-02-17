В Москве осудили Осетрину



Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», 29-летний Сергей Асатрян, больше известный как Осетрина-младший, признан виновным в вымогательстве денег.



«Приговором суда Сергею Асатряну назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», - отметила пресс-секретарь суда Алёна Самоходкина.

Его соучастник, Артур Багдасарян, получил 8 лет колонии.

Следствие установило, что Осетрина и Багдасарян вымогали 1,2 миллиона долларов у жителя Подмосковья, сопровождая требование угрозами расправы.

Осенью 2015 криминальные авторитеты были задержаны.





Аля Кукеева

Фото: архив СК РФ