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Волгоградцев приглашают на «Широкую Масленицу» Печать
17.02.2017 16:56

Волгоградцев приглашают на «Широкую Масленицу»

В последний день масленичной недели на площади Павших борцов пройдет праздничная программа, посвященная проводам зимы.

26 февраля на главной площади города в честь Масленицы будут организованы народные гуляния.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в 10.00 на площади начнет свою работу ярмарочный городок, в котором будут продавать традиционные масленичные угощения и изделия народных промыслов волгоградских мастеров.

Официальное открытие праздника начнется в 11.00. Для волгоградцев покажут свои выступления лучшие творческие коллективы города: казачий ансамбль «Покров», шоу-группа «Бузина», фольклорный ансамбль «Браты», государственный ансамбль танца «Юг России», экстрим-шоу «Бэст-Джем» и многие другие.

В центре города в тот день будут проводиться традиционные русские игры и забавы. Волгоградцы смогут проявить себя в перетягивании каната, ходьбе на ходулях, прыжках через большие скакалки и других развлечениях. Самые ловкие даже смогут попытаться покорить «Масленичный столб».

Почти весь день будет также работать площадка мужских состязаний «Богатырские забавы», а также «Выездная звонница» от школы колокольного звона при Казанском Кафедральном соборе.

Кроме этого местные казаки проведут конкурсы с нагайкой, угостят казачьими блюдами и покажут выступление мастеров джигитовки.

В программе мероприятий запланирован городской конкурс на лучшую масленичную куклу.

В ходе мероприятий гостей праздника будут угощать блинами и горячим чаем.

Юлия Соболева
Фото:globallookpress

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