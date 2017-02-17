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Курящие отцы могут приносить своим детям пользу Печать
17.02.2017 17:22

Курящие отцы могут приносить своим детям пользу

Учёные уверены, что отцы, которые имеют привычку курить, могут защитить детей от воздействия токсинов.


Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу Медицинской школы Университета Массачусетса, специалисты провели эксперимент на грызунах.

Как оказалось, мышата унаследовали от своих отцов, подвергавшихся воздействию никотина, повышенную толерантность к химическим веществам. Более того, в случае попадания токсинов в организм, у испытуемых наблюдалась способность к быстрому выведению вредных веществ.

Этому способствовал ускоренный метаболизм в печени, связанный с повышением экспрессии определённых генов.

Исследователи предполагают, что у людей метаболические процессы происходят аналогично. В частности, курение отца может снижать эффект определенных лекарств для детей.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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