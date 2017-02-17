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|В эфир выйдет шоу «Голос.Дети» с участием волгоградки
|17.02.2017 18:28
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17 февраля в 21.30 на «Первом канале» стартует 4 сезон популярного шоу «Голос.Дети». В нем юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет из России, Казахстана, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана, Армении и даже из Ирландии и Японии поборются за звание лучшего вокалиста.
Напомним, что съемки передачи начались еще в начале этого месяца. 4 февраля организаторы мероприятия отсняли первый этап конкурса «Слепые прослушивания», в котором приняла участие юная волгоградка Елизавета Качурак.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 14-летняя девушка исполнила романс «Любовь – волшебная страна» из советского фильма «Жестокий романс». Вокальные данные артистки понравились сразу двум членам жюри – Диме Билану и Нюше. В результате в качестве наставника Лиза выбрала Диму Билана.
Отметим, что Елизавета обучается на эстрадном отделении Школы искусств Волгоградского государственного института искусств и культуры. Волгоградка является лауреатом детской музыкальной премии Ирины Дубцовой, полуфиналисткой Детской Новой Волны, обладателем Гран-при Sound kids 2016 и др.
Напомним, что шоу «Голос. Дети» состоит из нескольких этапов. Первый этап - это "Слепое прослушивание". Ребята выступают по одному с живым аккомпанементом. Члены жюри не видят участников, но слышат и оценивают их голоса. Понравившегося исполнителя жюри выбирает в свою команду.
Следующим этапом становятся «Поединки». В них трое участников каждой команды исполняют одну песню, а жюри выбирают лучшего из тройки.
В Финале конкурса сражаются шестеро лучших участников проекта. Каждый из юных артистов исполняет одну песню соло, а другую — вместе со своим товарищем по команде и наставником. После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире.
Юлия Соболева
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