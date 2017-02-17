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Патриарх Кирилл объяснил причины передачи Исаакиевского собора РПЦ Печать
17.02.2017 19:06

Патриарх Кирилл объяснил причины передачи Исаакиевского собора Санкт-Петербурга

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сообщил, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви призвана быть символом примирения российского народа.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-секретаря РПЦ Александра Волкова, патриарх Кирилл выступил с заявлением на заседании Высшего церковного совета РПЦ.

«Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворение согласия и взаимного прощения», - отметил глава РПЦ.

Кроме этого патриарх Кирилл пообещал, что вход в собор будет бесплатным для каждого, будь то прихожанин или турист. Единственное, за то сохранится плата — профессиональное экскурсионное сопровождение и осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. Также, по словам патриарха, средств у РПЦ достаточно, чтобы обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в том же объёме, в каком он осуществлялся за последние десять лет.

В начали 2017 года власти Санкт-Петербурга заявили,что Исаакивский собор переходит в пользование РПЦ в связи с подписанным в 2010 году федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Противники инициативы подавали иски к администрации Санкт-Петербурга, создавали петиции против передачи собора и проводили несколько митингов, однако правительство северной столицы осталось непреклонным в своём решении.


Лилия Финько

Фото: социальна сеть "ВКонтакте"

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