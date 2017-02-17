Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|Патриарх Кирилл объяснил причины передачи Исаакиевского собора РПЦ
|17.02.2017 19:06
|
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-секретаря РПЦ Александра Волкова, патриарх Кирилл выступил с заявлением на заседании Высшего церковного совета РПЦ.
«Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения. Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворение согласия и взаимного прощения», - отметил глава РПЦ.
Кроме этого патриарх Кирилл пообещал, что вход в собор будет бесплатным для каждого, будь то прихожанин или турист. Единственное, за то сохранится плата — профессиональное экскурсионное сопровождение и осмотр города с колоннады Исаакиевского собора. Также, по словам патриарха, средств у РПЦ достаточно, чтобы обеспечивать текущие ремонтно-реставрационные работы в том же объёме, в каком он осуществлялся за последние десять лет.
В начали 2017 года власти Санкт-Петербурга заявили,что Исаакивский собор переходит в пользование РПЦ в связи с подписанным в 2010 году федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».
Противники инициативы подавали иски к администрации Санкт-Петербурга, создавали петиции против передачи собора и проводили несколько митингов, однако правительство северной столицы осталось непреклонным в своём решении.
Фото: социальна сеть "ВКонтакте"
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
19:06
Патриарх Кирилл объяснил причины передачи Исаакиевского собора РПЦ
-
18:28
В эфир выйдет шоу «Голос.Дети» с участием волгоградки
-
17:22
Курящие отцы могут приносить своим детям пользу
-
16:56
Волгоградцев приглашают на «Широкую Масленицу»
-
16:19
В Москве осудили Осетрину
-
15:37
Волгоградский фермер незаконно получил субсидию в размере 150 тысяч рублей
-
15:18
В Волгограде вынесли приговор убийцам пенсионерок
-
14:05
На следующей неделе волгоградцев ждет плюсовая температура
-
13:56
36-летний хуторянин ответит в суде за убийство матери и брата
-
13:53
Под Волгоградом «пятнадцатая» влетела под Камаз
-
13:38
Толстой в картинах: в Москве показали «Анну Каренину» 50-летней давности
-
13:14
"Евровидение" в Киеве находится под угрозой срыва
-
12:43
Волгоградские любители рыбы заражаются паразитами
-
12:33
Полиция Камышина ищет очевидцев двух смертельных ДТП
Самое читаемое
-
15:37
Волгоградский фермер незаконно получил субсидию в размере 150 тысяч рублей
-
15:18
В Волгограде вынесли приговор убийцам пенсионерок
-
13:56
36-летний хуторянин ответит в суде за убийство матери и брата
-
13:53
Под Волгоградом «пятнадцатая» влетела под Камаз
-
13:14
"Евровидение" в Киеве находится под угрозой срыва
-
12:33
Полиция Камышина ищет очевидцев двух смертельных ДТП
-
12:25
Двое волгоградцев продали чужой автокран за 1,6 млн рублей
Последние комментарии
-
Бизнесмен довёл до крайности молодую жену
-
>Тогда мужчина перешёл к более действенным способам — начал избивать подчинённую. Через три недели ... >>
-
-
В Волгограде появится храм Ксении Петербургской
-
Волгоградская область в числе регионов-аутсайдеров по рождаемости
-
«Матка арабской женщины – моё самое сильное оружие» (Ясир Арафат). Сейчас мы уже имеем более 10 ... >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
На самом деле уехало более 50 000 волгоградцев. Приехало 45 000 других людей. Так и появилась не ... >>
-
-
Волгоградцы смогут пополнять «Волну» через терминалы Сбербанка
-
Главный плюс нового способа пополнения, это безналичный способ, потому что раннее всё это дело ... >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
У кого график работы с 8:00до 17:00 им хорошо.И если огорода нет так вообще по херу.А у меня график с ... >>
-
-
Котлеты по-киевски в столовой МИДа переименовали в котлеты по-крымски
-
Волгоград неполиткорректн о отстает. Надо догонять. Не стоять на месте! ) >>
-
-
Молоко в стране может подорожать
-
Я чего-то не понимаю? "Согласно тексту решения, с 1 февраля регионам страны будут присвоены статусы по ... >>
-
-
На трассе Волгоград — Каменск произошло смертельное ДТП
-
Пашка Пашка как же так??????? Пусть земля Вам будет пухом!!!! P.S. Погибло трое парней. >>
-