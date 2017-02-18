Люся, Мася и Котик: Тайная жизнь известных волгоградцев

С кем делит свой утренний кофе Ольга Устинова, кого с любовью чешет за ухом Николай Лукьяненко и кто с удовольствием сидит на руках у Владимира Ефимова? Об этом и многом другом вы узнаете из нашей публикации. Известным в нашем городе личностям ничто человеческое не чуждо, и у них тоже, как и у большинства горожан, есть любимые домашние питомцы. Николай Лукьяненко: "Кот позволяет себе вольности" У депутата Волгоградской областной Думы Николая Лукьяненко в доме живут два питомца - пёс породы кане корсо Черкес и кот-британец Марсель. В семье много детей, что не могло не наложить отпечаток на воспитание животных. И если кот ещё может позволить себе вольности, то собака беспрекословно слушает хозяев и с уважением относится ко всем членам большой семьи. На фото: Младший сын Василий читает с Марселем книгу Кот чувствует себя в доме на равных с хозяевами, хотя периодически и бывает за это наказан. И если Черкес — надежная охрана, которая не пускает в дом чужих, то Марсель может позволить себе не пустить в дом свою собаку. Садится на пороге, и пес просто не может пройти мимо него. На фото: Черкес тоже принимал участие в новогоднем маскараде Особая любовь Марселя — это раковина в ванной комнате. Он обожает пить воду из крана, что стало уже ежедневным утренним ритуалом. А порой может и уснуть прямо в раковине, отдохнуть таким образом от хозяев в тишине и покое. На фото: Марсель отдыхает от хозяев Совсем недавно Черкес стал взрослым и у него появилась подруга Лина. Его избранница той же породы. Пара нашла общий язык буквально с первых минут знакомства. На фото: Черкес охраняет Лину, лежа у входной двери и не давая никому пройти Наталья Латышевская: "Она думает, что мир крутится вокруг неё" У заведующей кафедрой Общей гигиены и экологии в Волгоградском государственном медицинском университете Натальи Латышевской живет шотландская кошка по кличке Мася. Мася абсолютно убеждена в том, что этот мир создан исключительно для её комфорта, и поэтому ведет себя, как хочет. Если сделать ей замечание, то она сразу же делает обиженную мордочку, демонстрируя всем своим видом, что это было несправедливо. Когда ей что-то не нравится, она тоже это выражает. Мася весьма настойчива. Когда дочь Натальи Ивановны обустраивала квартиру, то перенесла на комод в другую комнату любимую игрушку кошки. Мася была категорически с этим не согласна. Пока никто не видел, она залезала на комод, забирала игрушку и переносила её обратно. Так повторялось несколько раз. В итоге она победила. До кошки Маси в семье жил британский кот Бонус. Любимец и умница. Он был истинным английским джентльменом и смотрел на всех с чувством собственного достоинства и превосходства. Однажды с ним случился инсульт и, к сожалению, его не смогли спасти. Близкие друзья посоветовали взять нового питомца. Спустя некоторое время в семье появился маленький шотландский котенок. Как думали домочадцы - мальчик. Несколько дней гадали, как же его назвать. Сначала называли Мася, от слова "маленький". А когда пошли к ветеринару делать прививки, то оказалось, что это не он, а ... она. Кличку решили оставить. Сейчас это красивая взрослая кошка. Однако порой ведет себя, как котенок: много бегает и играет. Владимир Ефимов: "Что им позволено? Да всё!" У депутата Волгоградской областной Думы Владимира Ефимова два питомца - Джипс и Честер, коты-мальчишки. Кличка Джипс появилась от "Джипси Кингс", музыкальной группы, играющей в стиле фламенко. Взяли Джипса в семью, когда он был совсем крохой. Честера "подкинул" сын. На фото: Джипс охраняет свои владения При этом более взрослый кот Честер - абсолютно ручной. Он просто обожает посидеть на руках, любит, чтобы его чесали, гладили. Джипс - прямая его противоположность: недотрога. Весьма своенравный кот. Однако оба питомцы очень добрые и ласковые, и любят их в семье одинаково. Этим двоим ребятам в доме позволено всё, в том числе и спать в хозяйской кровати. На фото: Честер-мечтатель Ольга Устинова: "Кот в день свадьбы дочери устроил переполох" Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольгу Устинову вот уже шесть лет испытывает на прочность кот британской породы. В семье называют британца просто "Котик", потому что его настоящая кличка, по словам Ольги Владиславовны, неприличная и полностью соответствует его характеру. Так как британцы в еде очень привередливы, то питается Котик только определенным кормом, на остальное у него аллергия. Однако допить за хозяйкой кофе - "святое" дело. Кофе с молоком британец просто обожает. Хозяином считает главу семьи, а Ольга Владиславовна что-то вроде "подай-убери-накорми". В семье вспоминают забавную историю, связанную с Котиком. При подготовке к свадьбе дочери было очень много народу, и в этой суете вдруг подумали, что давно никто не видел кота. И вместо свадебных хороводов всей толпой начали его искать. Вереница празднично одетых людей бегала по квартире, подъезду, улице в поисках кота. Оказалось, что кот спрятался там, где никто бы и не подумал: за прислоненным к стене спортивным матом сына. На его мордочке так и читалось удовлетворение от всего произошедшего. Андрей Попков: "Они живут одной стаей" У экс-депутата Волгоградской областной Думы Андрея Попкова живут три собаки - чихуахуа Чуся, той-терьер Дуся, китайская хохлатая Люся, и кот Филя. Чуся - самая "зрелая", ей уже 8 лет. На фото: чихуахуа Чуся Дусе 6 лет и китайской хохлатой Люсе 3 года. На фото: той-терьер Дуся На фото: китайская хохлатая Люся Самый младший по возрасту - кот Филя. Ему 7 месяцев. Несмотря на постоянное соседство с собаками, Филя умеет за себя постоять. В целом, животные живут дружно, одной "стаей". Раньше у Андрея Александровича жила игуана и питон Вася. Занимая пост заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному комплексу регионального законодательного собрания, Андрей Александрович "прописал" питона в своем рабочем кабинете. Однажды ночью метровый Вася отодвинул крышку небольшого вольера и выбрался наружу. Пришедшая утром уборщица обнаружила питона под креслом и, издав истошный крик, упала в обморок. Поэтому для Василия пришлось искать другое "пристанище". Сейчас Василий обрел дом в живом уголке одной из школ Алексеевского района Волгоградской области. Светлана Селезнева: "Боня у нас приезжая" Руководитель студии "Добрый Дом Праздников" Светлана Селезнева "воспитывает" русского охотничьего спаниеля Бониту. Боня родом из "столицы" российской провинции - Урюпинска. Собака хорошо относится ко всем членам семьи. Она прекрасно понимает, что папа - это глава семейства и его надо слушаться. Но особенно Боня слушается маму, Светлану Петровну, так как именно она больше всех с ней проводит времени. А вот дочь Варвару Боня просто обожает. Чует её буквально издалека. У Вари была мечта: чтобы ей на день рождения подарили собаку. Любящие родители пошли навстречу дочке. Так в семье появилась собака. Боне было 5 месяцев, когда она впервые перешагнула порог своего нового дома. В декабре домашней питомице исполнился год. Боня весьма послушна, и семья не нарадуется, что она ничего не рвет и не портит. Любимое занятие собаки - сидеть на подоконнике и смотреть в окно. Все, что ей говорят, она безропотно выполняет. К примеру, прийти с улицы и помыть лапки - спокойно даёт это делать. 10-летняя Варя ответственно подошла к вопросу воспитания любимого питомца. Она много читает литературы по дрессировке собак. Благодаря Варе, Боня уже обучена многим командам. Собака очень игривая и ласковая. Единственный минус - она не очень любит гостей. Варина любовь распространяется не только на Боню: девочка взяла шефство и над дворовыми животными. Она с другом уже не один год оказывает помощь кошкам и собакам. Раз в неделю Варя получает карманные деньги и закупает для них корм. У нее есть даже маленькая аптечка для оказания первой помощи животным. Алексей Ульянов: "Дочь спасала Бима как могла" В семье волгоградского правозащитника Алексея Ульянова живет французский бульдог Бим. Собаке 1 год 7 месяцев. Появился он благодаря дочке Елизавете, которая попросила щенка на свой восьмой день рождения. Пёс очень послушный и четверо живущих в семье детей просто души в нем не чают. Все считают его ещё одним членом семьи. Из минусов у собаки этой породы - сильный храп. А еще Бим немного трусишка, например, боится фейерверков. Гуляет с собакой Елизавета. Девочка никому не доверяет такое важное дело. Хозяйкой Бим считает только её. Когда Елизавета находится в школе, то пёс страдает и очень скучает. Однажды на улице произошла забавная история. Дворовая кошка атаковала Бима, и Елизавета бросилась спасать своего любимца. Бим запрыгнул на руки своей хозяйки и наблюдал, как мужественно она боролась с обидчиком. В этой борьбе девочка даже получила царапину от противника. Владислав Коваль: "Они у меня безмолвные" У волгоградского художника Владислава Коваля всегда были коты и собаки. Однако всё это было в молодости. Сейчас же он несет ответственность только за аквариумных рыбок, которые живут в его мастерской. Владислав Эдуардович считает, что это тоже домашние питомцы, только безмолвные. Если правильно ухаживать за золотыми рыбками, то их содержание не доставляет никаких особых хлопот. Это существа неприхотливые, что очень важно для художника. У него в мастерской настоящий уголок живой природы - цветут растения, в аквариуме плавают сказочные рыбки. Кто знает, возможно он загадывает им свои желания? Надира Коннова

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