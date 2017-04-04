В Волгоградской области по учебной тревоге подняли авиацию

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, экипажи Су-24М, Су-25М и Су-25СМ отрабатывают уничтожение боевых машин, объектов и баз условных незаконных вооруженных формирований, а также крупных складов горюче-смазочных материалов, схронов с оружием и боеприпасами.

Эскадрильи бомбардировщиков и штурмовиков выполняют задачи в условиях активного противодействия ПВО условного противника. В общей сложности в учениях задействовано около 30 самолетов. В течение четырех дней военные летчики планируют осуществить более 120 вылетов.

Надира Коннова

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