Глава Ленобласти в поддержку петербуржцев отправился на работу на метро‍

Как стало известно "СоцИнформБюро", во вторник утром губернатор Ленинградской области в знак поддержки жителей Петербурга спустился в метро, чтобы доехать до работы. По словам очевидцев, Александр Дрозденко зашел в подземку на станции Чкаловская.

Напомним, в понедельник, 3 апреля в результате взрыва на синей ветке метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек. В списке раненех, по данным ГУ МЧС России по городу, значится 51 человек. Среди них четыре женщины, личности которых пока не установлены. В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в понедельник привел в действие взрывное устройство в вагоне Санкт-Петербургского метро.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте