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Глава Ленобласти в поддержку петербуржцев отправился на работу на метро‍ Печать
04.04.2017 10:43

Глава Ленобласти в поддержку петербуржцев отправился на работу на метро‍

Пассажиры подземки в одном из спустившихся в метро узнали Александра Дрозденко.

Как стало известно "СоцИнформБюро", во вторник утром губернатор Ленинградской области в знак поддержки жителей Петербурга спустился в метро, чтобы доехать до работы. По словам очевидцев, Александр Дрозденко зашел в подземку на станции Чкаловская.

Напомним, в понедельник, 3 апреля в результате взрыва на синей ветке метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек. В списке раненех, по данным ГУ МЧС России по городу, значится 51 человек. Среди них четыре женщины, личности которых пока не установлены. В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в понедельник привел в действие взрывное устройство в вагоне Санкт-Петербургского метро.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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