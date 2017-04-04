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Судебный пристав спас старушку в Новониколаевском Печать
04.04.2017 11:10

Судебный пристав спас старушку в Новониколаевске

Сотрудник ФССП Анатолий Федотов пришел на помощь пенсионерке, которая потеряла сознание на улице.

Жительница поселка Новониколаевский Гаврилова Марья возвращалась домой в обеденное время, когда ей внезапно стало плохо. В глазах женщины потемнело и сильно заколотилось сердце, после чего она упала без сознания.

-До калитки дома подбросили знакомые, и пройти мне оставалось метров двести. Вдруг в глазах у меня потемнело, сердце заколотилось – того и гляди выпрыгнет! Я потеряла сознание и упала на землю. Сколько лежала в отключке – не знаю. Когда очнулась, увидела, что надо мной хлопочет мой сосед Толя Федотов, - рассказывает пенсионерка.

Оказалось, что Анатолий Федотов является сотрудником Отдела судебных приставов по Урюпинскому и Новониколаевскому районах. Мужчина приехал домой на обед, увидел, что соседке стало плохо и быстро оказал всю необходимую помощь.

- Анатолий на своих плечах донес меня, далеко не Дюймовочку, до дома, дал все необходимые лекарства и вызвал Скорую. Мне повезло со спасителем, - сообщила Марья Гаврилова.

Юлия Соболева
Фото: ФССП по Волгоградской области

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