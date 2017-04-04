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В Волгограде введен запрет на разведение костров Печать
04.04.2017 12:24

В Волгограде введен запрет на разведение костров

С апреля по октябрь в Волгограде объявлен пожароопасный сезон. На территории города волгоградцам запрещают разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву.

Администрация города предупреждает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Особое внимание необходимо соблюдать дачникам вблизи зеленых массивов. Им рекомендуется убирать участки от горючих отходов и мусора, а также не использовать в хозяйстве легковоспламеняющиеся жидкости.

Соблюдение правил противопожарной безопасности находится на постоянном контроле МЧС. Кроме того, на территориях лесничеств организовано дежурство.

Напомним, что за несанкционированное разведение костров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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