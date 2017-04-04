В Волгограде введен запрет на разведение костров

Администрация города предупреждает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Особое внимание необходимо соблюдать дачникам вблизи зеленых массивов. Им рекомендуется убирать участки от горючих отходов и мусора, а также не использовать в хозяйстве легковоспламеняющиеся жидкости.

Соблюдение правил противопожарной безопасности находится на постоянном контроле МЧС. Кроме того, на территориях лесничеств организовано дежурство.

Напомним, что за несанкционированное разведение костров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда