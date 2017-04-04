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В Волгограде на сутки перекроют железнодорожный переезд Печать
04.04.2017 12:47

В Волгограде на сутки перекроют железнодорожный переезд

С 6 по 7 апреля будет закрыт переезд на перегоне ст. имени Максима Горького – Пост 12 км.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, переезд будет закрыт с 20-00 6 апреля до 08:00 7 апреля в связи с проведением ремонтных работ.

Водителей просят быть внимательнее, следовать указаниям дорожных знаков и заранее запланировать маршруты движения.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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