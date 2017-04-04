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Волгоградский железнодорожный вокзал усиливает меры безопасности Печать
04.04.2017 13:32

Волгоградский железнодорожный вокзал усиливает меры безопасности

По распоряжению президента РЖД Олега Белозерова в Приволжской железной дороге принимают меры по обеспечению безопасности.

Как сообщается на официальном сайте Приволжской железной дороги, Олег Белозеров подписал распоряжение по усилению мер по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад сейчас проводят специальные инструктажи, направленные на повышение бдительности и быстрой реакции в случае чрезвычайного происшествия. Кроме этого, на вокзалах и станциях усиляют охрану.

Напомним, что вчера в метро Санкт-Петербурга произошел террористический акт. По предварительным данным, в результате взрыва погибло 14 человек.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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