Волгоградский железнодорожный вокзал усиливает меры безопасности

Как сообщается на официальном сайте Приволжской железной дороги, Олег Белозеров подписал распоряжение по усилению мер по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

С работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад сейчас проводят специальные инструктажи, направленные на повышение бдительности и быстрой реакции в случае чрезвычайного происшествия. Кроме этого, на вокзалах и станциях усиляют охрану.

Напомним, что вчера в метро Санкт-Петербурга произошел террористический акт. По предварительным данным, в результате взрыва погибло 14 человек.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress