Все станции петербургского метро возобновили свою работу

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена, правоохранители проверили все станции подземки и тоннели. В своем Telegram ведомство опубликовало информацию, что с 13:45 метро работает в обычном режиме.

Кроме того, подземка разместила информация для тех, кто не решается воспользоваться метрополитеном, напомнив, что чат помощи от автолюбителей Санкт-Петербурга все еще работает.

Ссылка на чат

https://t.me/spbavtohelp

Пишите в чат, используя теги: водители #везу и пассажиры #домой, укажите время отправления, конечные точки и телефон.

Напомним, десять станций метро на синей ветке метрополитена Петербурга на участке от станции "Московская" до станции "Петроградская" были закрыты на вход и на выход. Также были закрыты станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасская" и "Садовая". Ранее закрывали станцию метро "Достоевская".

Анна Павлова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте