В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|Все станции петербургского метро возобновили свою работу
|04.04.2017 14:00
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена, правоохранители проверили все станции подземки и тоннели. В своем Telegram ведомство опубликовало информацию, что с 13:45 метро работает в обычном режиме.
Кроме того, подземка разместила информация для тех, кто не решается воспользоваться метрополитеном, напомнив, что чат помощи от автолюбителей Санкт-Петербурга все еще работает.
Ссылка на чат
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Напомним, десять станций метро на синей ветке метрополитена Петербурга на участке от станции "Московская" до станции "Петроградская" были закрыты на вход и на выход. Также были закрыты станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасская" и "Садовая". Ранее закрывали станцию метро "Достоевская".
Анна Павлова
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