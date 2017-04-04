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Все станции петербургского метро возобновили свою работу Печать
04.04.2017 14:00

Все станции петербургского метро возобновили свою работу

Все станции метрополитена и тоннели проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. С 13:45 метро работает в обычном режиме.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена, правоохранители проверили все станции подземки и тоннели. В своем Telegram ведомство опубликовало информацию, что с 13:45 метро работает в обычном режиме.

Кроме того, подземка разместила информация для тех, кто не решается воспользоваться метрополитеном, напомнив, что чат помощи от автолюбителей Санкт-Петербурга все еще работает.

Ссылка на чат
https://t.me/spbavtohelp

Пишите в чат, используя теги: водители #везу и пассажиры #домой, укажите время отправления, конечные точки и телефон.

Напомним, десять станций метро на синей ветке метрополитена Петербурга на участке от станции "Московская" до станции "Петроградская" были закрыты на вход и на выход. Также были закрыты станции пересадочного узла "Сенная площадь", "Спасская" и "Садовая". Ранее закрывали станцию метро "Достоевская".

Анна Павлова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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