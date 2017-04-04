В храмах Волгограда почтили память погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Волгоградская епархия провела на территории города заупокойные богослужения по жертвам трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга. Как сообщается на официальном сайте Волгоградской епархии, духовенство и прихожане молитвенно почтили память погибших по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. Напомним, что ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои глубокие соболезнования. - Содеянное дерзкое преступление не может иметь никакого оправдания. Русская Православная Церковь решительно осуждает агрессивные действия против мирных граждан и призывает общество противостоять любым проявлениям насилия, - сообщил Патриарх. Юлия Соболева

Фото: Волгоградская епархия < Предыдущая Следующая >