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В храмах Волгограда почтили память погибших при теракте в Санкт-Петербурге Печать
04.04.2017 14:05

В храмах Волгограда почтили память погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Волгоградская епархия провела на территории города заупокойные богослужения по жертвам трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга.

Как сообщается на официальном сайте Волгоградской епархии, духовенство и прихожане молитвенно почтили память погибших по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.

Напомним, что ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои глубокие соболезнования.

- Содеянное дерзкое преступление не может иметь никакого оправдания. Русская Православная Церковь решительно осуждает агрессивные действия против мирных граждан и призывает общество противостоять любым проявлениям насилия, - сообщил Патриарх.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская епархия

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