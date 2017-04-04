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Волгоградцы смогут навести порядок в городе Печать
04.04.2017 15:39

Волгоградцы смогут навести порядок в городе

В Волгоградской области стартовала экологическая акция «Чистая область – 2017».

До начала мая во всех районах Волгоградской области пройдут мероприятия по уборке населенных пунктов, а также обочин автотрасс.

В честь Года экологии на территории региона запланировано больше тысячи проектов и мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду.

Кроме этого, экологические рейды будут призваны выявить места несанкционированных свалок на территории области.

Только за предыдущую неделю экологами был проведен 61 рейд, который помог выявить 44 нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в Облкомприроды, одной из самых загрязненных участков стала столица области. Всего с начала года сотрудникам ведомства удалось провести 580 рейдовых проверок и назначить штрафов на 2,7 миллиона рублей.

Напомним, что в 2017 году Общероссийский народный фронт презентовал новый экологический проект «Генеральная уборка/ Интерактивная карта свалок», направленный на борьбу с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

Волгоградцы смогут навести порядок в городе

С начала запуска сайта на интерактивной карте уже появилось больше 50 отметок.

Юлия Соболева
Фото: Облкомприроды

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