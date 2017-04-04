В петербургском метро в вагоне поезда произошел взрыв. Трансляция
В понедельник, 3 апреля, около 14:30 на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" в в....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|В Волгограде появились очередные коллекторы
|04.04.2017 17:27
|
С 1 января 2017 года в России вступил в силу новый закон «о коллекторах», согласно которому осуществлять взыскание задолженности с физических лиц могут только фирмы, внесенные в специальный реестр Федеральной службы судебных приставов.
3 апреля 2017 году официальное разрешение было выдано обществу с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Мегаполис Консалт Сервис». Ранее первое свидетельство было выдано компании «Дженерал Коллекшн Групп».
Напомним, что еще летом президент подписал указ, регламентирующий коллекторскую деятельность.
Официально коллекторам запретили угрожать и применять физическую силу, использовать опасные для здоровья методы и вводить в заблуждение. Звонить коллекторы должнику имеют право не чаще двух раз в неделю, а организовывать встречи только раз в неделю.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:27
В Волгограде появились очередные коллекторы
-
16:12
Следственный комитет подтвердил данные ИА «СоцИнформБюро» о питерском террористе
-
15:57
Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии
-
15:39
Волгоградцы смогут навести порядок в городе
-
15:15
Безработная волгоградка похитила золотые украшения у своей знакомой
-
14:35
У взорвавшего метро в Петербурге обнаружилась связь с исламскими радикалами
-
14:05
В храмах Волгограда почтили память погибших при теракте в Санкт-Петербурге
-
14:00
СК России сообщает последние данные по теракту в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
-
14:00
Все станции петербургского метро возобновили свою работу
-
13:32
Волгоградский железнодорожный вокзал усиливает меры безопасности
-
12:50
Полиция разыскивает мать обнаруженного на улице 5-летнего ребенка
-
12:47
В Волгограде на сутки перекроют железнодорожный переезд
-
12:24
В Волгограде введен запрет на разведение костров
-
12:13
Подрывника питерского метро искали судебные приставы
Самое читаемое
-
16:12
Следственный комитет подтвердил данные ИА «СоцИнформБюро» о питерском террористе
-
15:15
Безработная волгоградка похитила золотые украшения у своей знакомой
-
14:00
СК России сообщает последние данные по теракту в Санкт-Петербурге. ВИДЕО
-
12:50
Полиция разыскивает мать обнаруженного на улице 5-летнего ребенка
-
12:13
Подрывника питерского метро искали судебные приставы
-
11:20
На юге Волгограда водитель на "ВАЗ-21134" насмерть сбил 78-летнего пешехода
-
10:50
В Волгограде задержали наркодилеров-оптовиков
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
В области появился , наконец-то , сильный губернатор , который сам не ворует и другим не дает. Экономику ... >>
-
-
В Волгограде пройдет фестиваль открытой волгоградской лиги КВН "День юмора"
-
В Волгограде есть свой КВН!? Очень смешно! >>
-
-
Городские чиновники не хотят слушать жалобы граждан
-
....и не будут хотеть... >>
-
-
Забастовка маршрутчиков вызвала транспортный коллапс
-
Когда случайности становятся судьбой...
-
Wie o wojne i o wojne. Molodezh, smotrite w bydyshtchee! Iskystwo, design, nayka, filosofija, moda i ... >>
-
-
Олег Михеев рассказал о Промсвязьбанке, Центральном стадионе и банкротстве Моторного завода
-
давно всем ясно - должны созданы определенные места для митингов и сбора людей, желающих заявить свой ... >>
-
-
Ставьте себе будильник в разные места: Медведев отчитал главу Минсельхоза РФ за опоздание
-
Медведева валят. Кто же так рвется? >>
-
-
У КСП возникли претензии к "Волгофарму" после проверки
-
Если перестанут кормить "Империю", покупать иномарки, заниматься благотворительн остью, содержать ... >>
-
-
ФАС не планирует закрывать гипермаркеты на выходные
-
Лучше бы проверяли состав продуктов - соответствуют ли надписям на упаковке. >>
-