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В Волгограде появились очередные коллекторы Печать
04.04.2017 17:27

В Волгограде появились очередные коллекторы

Еще одно коллекторское агентство получило официальное свидетельство в УФССП по Волгоградской области.

С 1 января 2017 года в России вступил в силу новый закон «о коллекторах», согласно которому осуществлять взыскание задолженности с физических лиц могут только фирмы, внесенные в специальный реестр Федеральной службы судебных приставов.

3 апреля 2017 году официальное разрешение было выдано обществу с ограниченной ответственностью «Юридический центр «Мегаполис Консалт Сервис». Ранее первое свидетельство было выдано компании «Дженерал Коллекшн Групп».

Напомним, что еще летом президент подписал указ, регламентирующий коллекторскую деятельность.

Официально коллекторам запретили угрожать и применять физическую силу, использовать опасные для здоровья методы и вводить в заблуждение. Звонить коллекторы должнику имеют право не чаще двух раз в неделю, а организовывать встречи только раз в неделю.

Юлия Соболева
Фото: ФССП по Волгоградской области

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