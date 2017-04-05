Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на обновленное пользовательское соглашение (п. 9.2.7), пользователям запрещено "размещать рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между пользователем и администрацией".

Кроме того, обновленное соглашение запрещает пользователям регистрироваться "от имени другого лица" и вводить других людей в заблуждение "относительно своей личности, или своих отношений с другими лицами". И появилось еще одно новшество: теперь запрещено использовать сервис лицами, не достигшими 14-летнего возраста.

В "Живом журнале" обращается внимание пользователей на то, что те блоги, которые имеют более трех тысяч подписчиков, подпадают под действие "закона о блогерах".

Надира Коннова