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В Волгограде потеплеет до +18 Печать
05.04.2017 10:51

В Волгограде потеплеет до +18

Синоптики прогнозируют потепление на территории Волгоградской области. Столбики термометров будут показывать +18.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, четверг и пятница этой недели будут радовать волгоградцев хорошей погодой.

Так, 6 апреля синоптики прогнозируют в ночное время и утром небольшой туман.

Температура воздуха ночью будет составлять +1...+3 градуса. Днем значительно потеплеет до +15...+17 градусов, но будет ветрено.

7 апреля осадков не ожидается. Днем также ожидается ветер до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью - +4...+6, а днем - +16...+18 градусов.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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