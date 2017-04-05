В Волгограде потеплеет до +18

Синоптики прогнозируют потепление на территории Волгоградской области. Столбики термометров будут показывать +18. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, четверг и пятница этой недели будут радовать волгоградцев хорошей погодой. Так, 6 апреля синоптики прогнозируют в ночное время и утром небольшой туман. Температура воздуха ночью будет составлять +1...+3 градуса. Днем значительно потеплеет до +15...+17 градусов, но будет ветрено. 7 апреля осадков не ожидается. Днем также ожидается ветер до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью - +4...+6, а днем - +16...+18 градусов. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >