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Волгоградская область потратит 121 миллион рублей на вертолет санавиации Печать
05.04.2017 13:01

Волгоградская область потратит 121 миллион рублей на вертолет санавиации

Администрация региона объявила конкурс на право выполнения авиационных работ по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП и ЧП.

На официальном портале госзакупок появилась заявка от администрации области на аренду вертолета санавиации для Территориального центра медицины катастроф Волгоградской области.

В документации закупки сообщается, что авиационные работы будут включать в себя доставку бригады врачей на место происшествия, а также доставку пострадавших в медицинские учреждения области с использованием вертолетов.

Всего санавиация должна будет выполнить 381 летный час и 4 764 часов дежурств на вертолете, оснащенном медицинским модулем.

Вертолет с полной заправкой будет обеспечивать перевозку не менее двух медработников и двух пациентов. Модель и комплектация вертолета позволит ему осуществлять посадку на неподготовленной площадке и даже рыхлом грунте.

Подрядчик должен будет предоставить не менее двух квалифицированных экипажей, а также воздушное судно, выпущенное не раньше 2014 года.

Всего из казны области на авиамедицину планируется потратить 121 миллиона рублей.

Напомним, что в прошлом году в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25 была открыта новая вертолетная площадка, предназначенная для экстренной эвакуации пострадавших.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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