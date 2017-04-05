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|В России начали действовать новые правила дорожного движения
|05.04.2017 14:09
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Как стало известно "СоцИнформБюро" из новой редакции ПДД, водители со стажем до двух лет обязаны устанавливать (или наклеивать) на заднее стекло знак "Начинающий водитель". Кроме того, теперь "новичкам" запрещено буксировать другой автомобиль на тросе, нарушители будут оштрафованы на 500 руб.
Те водители, которые используют шипованные шины, должны ставить опознавательный знак в виде треугольника с буквой "Ш". Тракторы, асфальтоукладчики, катки и другие транспортные средства, конструктивно не способные двигаться со скоростью более 30 км/ч, должны обозначаться красным треугольником в желтой рамке.
Также должны обозначать себя знаками под стекло глухие водители (желтый круг с тремя черными точками), сотрудники автошкол (красный треугольник с буквой «У» на учебных авто) и владельцы грузовиков (знаки «Опасный груз», «Крупногабаритный груз» и т. д.). Если данное правило будет нарушено, инспектор может оштрафовать водителя на 500 руб.
Байкерам со стажем менее двух лет теперь запрещено перевозить пассажиров на заднем сиденье (штраф 500 руб.). Для всех мотоциклистов изменяется скоростной режим: на автомагистралях отныне они могут разгоняться до 110 км/ч (до вчерашнего дня действовало ограничение 90 км/ч), а без риска получить штраф — до 130 км/ч.
Надира Коннова
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