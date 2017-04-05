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"ВКонтакте" предложил Госдуме запретить детям ходить без шапки и подворачивать штаны Печать
05.04.2017 14:37

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Пресс-секретарь социальной сети "Вконтакте" Евгений Красников обратился к создателям законопроекта с просьбой законодательно запретить не достигшим установленного возраста ходить без шапки, носить кроссовки New Balance и подворачивать штаны.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Lenta.ru, администрация "Вконтакте" предложила дополнить инициативу по ограничению доступа детей младше 14 лет к социальным сетям. Пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников меры, озвученные депутатами, назвал недостаточными и обратился к создателям законопроекта с просьбой законодательно запретить не достигшим установленного возраста ходить без шапки, подворачивать штаны и носить кроссовки New Balance.

Напомним, законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Если проект будет принят, то он вступит в действие с января 2018 года. Законопроект предусматривает для остальных пользователей предоставление паспортных данных при регистрации. Нарушение правил будет караться серьезными штрафами.

Надира Коннова

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