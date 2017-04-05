Администрация области отчиталась о ходе строительства храма Александра Невского

Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел рабочее совещание на стройплощадке и проинспектировал работы по возведению стен нового храма.

Ранее о первых результатах строительства сообщали в пресс-службе Волгоградской епархии.

На данный момент рабочие возвели 5 метров стен. При этом расход кирпича и железобетона на строительство нулевого уровня и первого яруса составил 6 тысяч кубометров. Полностью возвести стены храма планируется к сентябрю.

Параллельно с этим идет работа над колонной для основания центрального купола.

Отметим, что шестикупольный храм от земли до основания креста составит 50 метров. Расстояние от алтаря до входа составит 52 метра, а ширина – порядка 40 метров. В нем одновременно смогут находиться 1800 человек.

По архитектурным решениям храм будет максимально приближен к облику взорванного в 20 веке храма Александра Невского. Всего на возведение собора будет потрачено еще около 2-х с половиной лет работы.

Напомним, что разрешение на строительство храма было выдано муниципалитетом в прошлом году. Заказчиком строительства стала Волгоградская епархия, а подрядчиком выбрали компанию «ПриволжТрансСтрой».

Денежные средства в размере 5,6 миллиарда рублей решили собрать с местных предпринимателей. Чтобы проследить за движением денег был создан попечительский совет, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.

Основной задачей попечительского совета стала помощь в контроле за поступлением и расходованием средств. С момента начала строительства собора в 2016 году привлечено в общей сложности 53,6 миллиона рублей, из которых 12 миллионов рублей – вклад волгоградских компаний в виде предоставленных стройматериалов; 41,6 миллиона рублей составили денежные пожертвования.

Юлия Соболева

Фото: Администрация области