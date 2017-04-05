Дмитрий Медведев поручил создать группы быстрого реагирования для защиты метро

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на сайт правительства, в постановлении отмечается, что группы должны иметь специальное оснащение, быть мобильными и круглосуточно выполнять "задачи по реагированию на подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства... в зоне транспортной безопасности объекта метрополитена".

Ранее начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин заявил о том, что необходимо в два раза увеличить число сотрудников правоохранительных органов в метро.

В среду, 5 апреля, Ространснадзор начал внеплановую проверку метро Санкт-Петербурга после того, как там 3 апреля произошёл взрыв. Напомним, что жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress