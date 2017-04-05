Путешествие из Дагестана в Москву

«Я забираю ее в Москву», - решительно произнесла Анастасия Федюнина, руководитель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо», когда увидела обездвиженную Раю – маленькую собачку с большой кровоточащей раной на бедре. Раю, как ее назвали волонтеры из Хасавюрта, несколько дней назад сбила машина, и она двое суток пролежала в кювете. Местные жители видели кошмарные муки собаки, но никто к ней не подходил, как и никто не обсуждал между собой трагедию маленького животного. Ну, сбила машина, ну, лежит умирает - будто все так и должно быть. Лишь одна женщина отыскала в Хасавюрте ту девушку-волонтера, которая держала у себя более десяти собак, пострадавших от расстрелов, и указала на место, где лежала Рая. Как выяснилось, у Раи переломан позвоночник, и выходить ее без высококвалифицированной ветеринарной помощи и сильных препаратов не получится. Мы застали ее в тот момент, когда на теле собаки уже появились пролежни, а кровь из раны все не переставала идти. Волонтеры Хасавюрта делали, что могли, - кололи антибиотики, обрабатывали раны, укрывали одеялом, чтобы облегчить озноб, кормили и поили с рук. Но вся эта помощь едва ли излечила бы собаку, могла лишь ненадолго продлить ее теперь уже несчастную собачью жизнь.

Когда Анастасия сказала, что заберет Раю в столицу, она сама еще не знала, как ее везти, ведь собака в крайне тяжелом состоянии. На машине дорогу из Дагестана в Москву Рая могла не вынести. Чтобы перевезти собаку самолетом, на нее нужны документы и специальная переноска, размером не более 115 сантиметров в сумме трех сторон. Документы все подготовили, а что делать с сумкой – оставался вопрос. Рая хотя и небольшая собачка, но из-за травмы вместить в тесную переноску ее было невозможно. До последнего мы не знали, улетит ли Рая с нами, как не знали, пустят ли нас с ней в самолет. День отъезда. Вечером вылет. Раю готовят к большому путешествию: переезду из Хасавюрта в Махачкалу и перелету из Махачкалы в Москву. Ей еще раз перед отъездом обрабатывают и заклеивают раны, кормят, колют лекарства. Тем временем местные волонтеры бегают по магазинам и спрашивают друг у друга переноску, большую, маленькую - любую, главное – чтобы была сумка для собаки. Через два часа у нас самолет. В гостиничный номер приносят переноску, раза в два больше требуемых параметров, и в три – больше собаки. С таким «чемоданом» нечего надеяться даже на регистрацию. Однако назад пути нет, надо что-то придумывать. В гостинице найдены плоскогубцы, которыми предстоит переломать четыре основных прута переноски. Сделать сумку-трансформер, которая с помощью скотча уменьшится вдвое. До отлета полтора часа, мы все еще в гостинице. Сумка почти готова. Раю уже привели. На двух машинах мы несемся в аэропорт, так как регистрация ожидается нелегкая, но будем договариваться, как это принято в Дагестане. Приехали в аэропорт за час до вылета. На регистрацию еще успеваем. Раю в четыре руки аккуратно перегружают в переноску и уменьшают сумку скотчем. В аэропорте прохожие держатся подальше от нашей группы с подозрительной кладью. За пятнадцать минут на регистрации было достигнуто взаимопонимание, и мы, Рая и багаж были зарегистрированы. Однако нас между прочим предупреждают: если на трапе персонал самолета не разрешит зайти с такой сумкой – не улетим. Но у нас нет вариантов, проходим досмотр и идем на посадку. Вдруг с нами на трапе оказывается сотрудник аэропорта, который присутствовал на нашей регистрации. Он разговаривает со стюардессой, указывая на нас, она ему кивает. Наступает наша очередь на проход в самолет, но стюардесса просит нас посторониться и оставляет на трапе, пропуская остальных пассажиров. Мы должны зайти последними, чтобы, если будут свободные места хвосте самолета, где нам с переноской будет лететь наиболее комфортно, усадить нас там. Мы ждем всех и входим с последним пассажиром. Кроме наших трех кресел в одном ряду в середине салона, свободных мест нет. Занимаем их, стюард подает нам на колени переноску. Периодически сумка начинает трястись – Рая так дышит. Из-за пролежней и мазей собаки от переноски исходит соответствующий запах. К счастью, в этот раз в самолете не кормят. Взлетаем. Рая полет перенесла спокойно. В ночь прилета Анастасия сразу доставила собаку в клинику, где их уже ждали. Несмотря на все усилия волонтеров в Хасавюрте, Рая была в крайне тяжелом состоянии. Перелом позвоночника, высокая температура, большая зона поражения, сильная интоксикация. В клинике взяли анализы, назначили специальное питание и антибиотики, раны обрабатывают каждые два часа. Теперь здесь, в Москве, Рае предстоит длительное лечение и восстановление. Сама она, к сожалению, ходить уже не сможет. Для собаки объявлен сбор на коляску и прочую помощь. Нет сомнения, что столичные ветеринары вылечат Раю, но без любящего хозяина ее жизнь из-за жестокости одного водителя так и останется несчастной собачьей. Анастасия Красновская, Махачкала

Специально для ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >