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Волгоградцы смогут увидеть игры и игрушки Средневековья Печать
05.04.2017 17:25

Волгоградцы смогут проиграть в «Игры и игрушки Средневековья»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» запускает в городе новый проект «Урок живой истории».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе музея-заповедника, в рамках нового проекта сотрудники подготовили для горожан познавательные программы. Интересная программа поможет юным волгоградцам совершить настоящее путешествие в прошлое.

Первая программа под названием «Игры и игрушки Средневековья» состоится на территории музея 9 апреля в 13.30. На мероприятии средневековый мастер-умелец покажет ребятам как подвижные средневековые игры, так и интеллектуальные: кости для сбивания, «шарики» из керамики, дерева или кости.

Программа будет рассчитана на детей 7-13 лет.

Волгоградцы смогут проиграть в «Игры и игрушки Средневековья»

Юлия Соболева
Фото: Музей-заповедник «Старая Сарепта»

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