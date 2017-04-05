Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе музея-заповедника, в рамках нового проекта сотрудники подготовили для горожан познавательные программы. Интересная программа поможет юным волгоградцам совершить настоящее путешествие в прошлое.

Первая программа под названием «Игры и игрушки Средневековья» состоится на территории музея 9 апреля в 13.30. На мероприятии средневековый мастер-умелец покажет ребятам как подвижные средневековые игры, так и интеллектуальные: кости для сбивания, «шарики» из керамики, дерева или кости.

Программа будет рассчитана на детей 7-13 лет.

Юлия Соболева

Фото: Музей-заповедник «Старая Сарепта»