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Власти предлагают молодежи заняться развитием туризма в Волгоградской области Печать
06.04.2017 11:04

Власти предлагают молодежи заняться развитием туризма в Волгоградской области

Комитеты по туризму администрации Волгограда и области приглашают молодых людей принять участие в конкурсе туристических проектов.

Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке администрации Волгограда и области объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе туристических проектов.

Предложить свой план по поднятию туристической привлекательности региона могут студенты образовательных учреждений города, молодежные сообщества и объединения, а также работающая молодежь до 30 лет.

Прием заявок открыт до 1 июня 2017 года. Позже для участников будет проведен семинар по социальному проектированию в сфере туризма.

В качестве награды администрация обещает помочь подать заявку на участие в образовательных форумах «Таврида» и «Территория смыслов», где у авторов появится возможность получить грант.

Отметим, что Волгоградская область на данный момент является не слишком привлекательной для туристов. В Национальном туристическом рейтинге за 2016 год регион входит только в топ-30, занимая скромное 27 место.

Кроме того, по данным Национального рейтинга туристических брендов, главная достопримечательность города-героя Мамаев курган занимает 29 место.

По мнению составителей рейтинга, Мамаев курган является узнаваемым объектом во всем мире, но для увеличения потока туристов одной узнаваемости мало. Для этого необходимо создавать качественный турпродукт и грамотно продвигать его на рынке.  Однако пока власть региона не очень преуспевает в этой сфере.  

Стоит вспомнить, что недавно в Москве прошла XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017».

На данное мероприятие обычно съезжаются представители регионов, компании-туроператоры, главы крупных отелей и санаториев, а также иностранные инвесторы. Все регионы-участники по традиции делают масштабные и яркие стенды-презентации, приглашая к сотрудничеству крупных бизнесменов.

Однако Волгоградскую область на выставке представил серый и пустынный закуток с небольшим столиком и стульями, который сразу же был высмеян пользователями социальных сетей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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