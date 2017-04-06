Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Kaspyinfo", люди идут непрерывным потоком: несут венки, цветы. Астраханцы стоят в очереди, чтобы отдать дань памяти погибшим при исполнении служебного долга.

Напомним, 4 апреля в Астрахани погибли 35-летний старший лейтенант полиции Владимир Дьяконов и его напарник – 36 лейтенант полиции Дмитрий Школьников. Автоинспекторы были расстреляны при оформлении дорожно-транспортного происшествия.

Погибшие полицейские служили в органах внутренних дел с 2004 года, имеют различные награды. Владимир Дьяконов был награждён медалью МВД России "За отличие в службе" III степени. Дмитрий Школьников ранее служил в ОМОНе, часто выезжал в командировку на Северный Кавказ. У Владимира осталась 8-летняя дочь, а у Дмитрия — жена и два сына - 11 и 4 лет.

Сегодня в ходе спецоперации преступники, причастные к убийству сотрудников ГИБДД в ночь на 4 апреля, а сегодня ночью напавшие на пост Росгвардии в Астрахани, были ликвидированы. Об этом сообщили представители управления Росгвардии по Астраханской области.

Надира Коннова

ФОТО: kaspyinfo.ru