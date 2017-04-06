Сотрудники МЧС спасли пенсионерку после звонка из Москвы

5 апреля около 20 часов в оперативную службу МЧС по Волгоградской области поступил звонок от жительницы Москвы. Женщина сообщила, что ее пожилая мама, проживающая в Краснооктябрьском районе Волгограда, уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки.

Незамедлительно по месту жительства старушки выехали сотрудники Службы спасения, полиции и скорой помощи.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, спасатели вскрыли входную дверь квартиры и увидели пожилую женщину в беспомощном состоянии.

Из своего жилья она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. На данный момент жизни старушки ничего не угрожает.

Позже жительница столицы вновь позвонила в МЧС, чтобы выразить благодарность за своевременную помощь ее маме.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»