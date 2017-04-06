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|Сотрудники МЧС спасли пенсионерку после звонка из Москвы
|06.04.2017 13:15
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5 апреля около 20 часов в оперативную службу МЧС по Волгоградской области поступил звонок от жительницы Москвы. Женщина сообщила, что ее пожилая мама, проживающая в Краснооктябрьском районе Волгограда, уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки.
Незамедлительно по месту жительства старушки выехали сотрудники Службы спасения, полиции и скорой помощи.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, спасатели вскрыли входную дверь квартиры и увидели пожилую женщину в беспомощном состоянии.
Из своего жилья она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. На данный момент жизни старушки ничего не угрожает.
Позже жительница столицы вновь позвонила в МЧС, чтобы выразить благодарность за своевременную помощь ее маме.
Юлия Соболева
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