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Сотрудники МЧС спасли пенсионерку после звонка из Москвы Печать
06.04.2017 13:15

Сотрудники МЧС спасли пенсионерку после звонка из Москвы

Спасателям позвонила женщина из Москвы и сообщила, что ее пожилая мать не выходит на связь. Благодаря слаженной работе МЧС старушка была спасена.

5 апреля около 20 часов в оперативную службу МЧС по Волгоградской области поступил звонок от жительницы Москвы. Женщина сообщила, что ее пожилая мама, проживающая в Краснооктябрьском районе Волгограда, уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки.

Незамедлительно по месту жительства старушки выехали сотрудники Службы спасения, полиции и скорой помощи.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, спасатели вскрыли входную дверь квартиры и увидели пожилую женщину в беспомощном состоянии.

Из своего жилья она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. На данный момент жизни старушки ничего не угрожает.

Позже жительница столицы вновь позвонила в МЧС, чтобы выразить благодарность за своевременную помощь ее маме.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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