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Маршрут пригородного поезда Качалино – Арчеда будет продлен Печать
06.04.2017 14:18

Маршрут пригородного поезда Качалино – Арчеда будет продлен

С 10 апреля Приволжская железная дорога добавит в маршрут пригородного поезда Качалино – Арчеда дополнительную станцию.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, для улучшения качества обслуживания пригородный поезд будет дополнительно останавливаться на станции Себряково.

С 10 апреля 2017 года отправление поезда №6493 со станции Качалино будет происходить в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 18:54. Прибывать на конечную в Себряково он будет в 21:25.

С 11 апреля 2017 года поезд № 6494 Себряково – Качалино будет отправляться в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 3:38. Прибытие на конечную – в 6:16.

Сообщение по новому маршруту будет происходить на рельсовом автобусе серии РА2, который оборудован кондиционером, биотуалетом и доступом в интернет через Wi-Fi.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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